Экс-замминистра обороны Анна Маляр поделилась анализом современной геополитической ситуации, отметив, что несмотря на цивилизационное продвижение, основой мира остается право силы. По ее мнению, система безопасности, построенная после Второй мировой войны, исчерпала свой ресурс.

"Как бы ни развивалась цивилизация, но держится она все равно на борьбе и силе. Как только образуется слабое звено, его разрушает или завоевывает сильное", — считает Маляр.

Она добавила, что современному демократическому миру не хватает физической возможности для самозащиты.

В этом контексте Украина, по мнению Маляр, стала неожиданным барьером для агрессора. Российское руководство допустило стратегическую ошибку, недооценив стойкость украинского народа.

"Во всей этой слабой цепи коллективной безопасности мы оказались сильным звеном", — подчеркнула она.

В то же время Маляр отмечает, что Украина не способна самостоятельно разрешить глобальный кризис, который спровоцировала эта война. Для окончательной победы и стабилизации мира необходима консолидация всех западных партнеров.

"Поэтому меняться должны все, останавливать Россию должны все. Разваливать Россию тоже желательно вместе", — резюмировала она, напоминая, что на кону стоит выживание международных систем безопасности как таковых.

бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обратила внимание на необычный идеологический и этнический парадокс нынешнего противостояния с агрессором. По ее словам, происхождение человека сегодня не определяет его позицию, ведь ключевую роль играют избранные ценности.

Маляр отметила, что в ближайшем окружении главы Кремля немало выходцев из Украины, непосредственно причастных к ее разрушению. "Парадокс этой войны. Этнические украинцы в окружении Путина уничтожают Украину. А живущие в Украине россияне не дают им это сделать. Воюют, производят оружие, оказывают информационное противодействие и тому подобное", — отметила Анна Маляр.