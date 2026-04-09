«Світ ніколи не був простим»: Ганна Маляр пояснила, чому етнічні росіяни захищають Україну від Путіна

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звернула увагу на незвичайний ідеологічний та етнічний парадокс нинішнього протистояння з агресором. За її словами, походження людини сьогодні не визначає її позицію, адже ключову роль відіграють обрані цінності.

Маляр наголосила на тому, що в найближчому оточенні очільника Кремля чимало вихідців з України, які безпосередньо причетні до її руйнування.

"Парадокс цієї війни. Етнічні українці в оточенні Путіна знищують Україну. А росіяни, які живуть в Україні, не дають їм це зробити. Воюють, виробляють зброю, роблять інформаційну протидію тощо", — зазначила Ганна Маляр.

Вона додала, що цей приклад демонструє складність сучасного світу, де кровна спорідненість поступається світоглядному вибору. На думку Ганни Маляр, саме відданість принципам свободи та державності стає справжньою основою для об'єднання людей у боротьбі проти загарбника.

"Світ ніколи не був простим. А цінності є найсильнішою ідентичністю", — резюмувала експосадовиця.

Маляр ділилася тривожними роздумами щодо майбутнього країни. На її думку, найбільша загроза для нашої державності криється не у зовнішній агресії, а у внутрішніх конфліктах.

Маляр переконана, що постійне протистояння всередині суспільства — це пряма дорога до краху. Вона зазначила, що значну частину цього небезпечного шляху ми вже подолали:

"Наша внутрішня боротьба всіх з усіма — це шлях до самознищення. І ми його вже більше половини пройшли".

Ексзаступниця міністра підкреслила, що країна-агресор активно використовує цю національну вразливість. За її словами, Кремлю навіть не потрібно докладати надзусиль, адже вони століттями паразитують на наших суперечках.