Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр обратила внимание на необычный идеологический и этнический парадокс нынешнего противостояния с агрессором. По ее словам, происхождение человека сегодня не определяет его позицию, ведь ключевую роль играют избранные ценности.
Анна Маляр. Фото из открытых источников
Маляр отметила, что в ближайшем окружении главы Кремля немало выходцев из Украины, непосредственно причастных к ее разрушению.
Она добавила, что этот пример демонстрирует сложность современного мира, где кровное родство уступает мировоззренческому выбору. По мнению Анны Маляр, именно приверженность принципам свободы и государственности становится настоящей основой для объединения людей в борьбе против захватчика.
Ранее Анна Маляр делилась тревожными размышлениями по поводу будущего страны. По ее мнению, самая большая угроза нашей государственности кроется не во внешней агрессии, а во внутренних конфликтах.
Маляр убеждена, что постоянное противостояние внутри общества – это прямой путь к краху. Она отметила, что значительную часть этого опасного пути мы уже преодолели:
"Наша внутренняя борьба всех со всеми — это путь к самоуничтожению. И мы его уже больше половины прошли".
Экс-замминистра подчеркнула, что страна-агрессор активно использует эту национальную уязвимость. По ее словам, Кремлю даже не нужно прилагать сверхусилия, ведь они веками паразитируют на наших спорах.