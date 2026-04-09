«Мир никогда не был простым»: Анна Маляр объяснила, почему этнические россияне защищают Украину от Путина

Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр обратила внимание на необычный идеологический и этнический парадокс нынешнего противостояния с агрессором. По ее словам, происхождение человека сегодня не определяет его позицию, ведь ключевую роль играют избранные ценности.

Маляр отметила, что в ближайшем окружении главы Кремля немало выходцев из Украины, непосредственно причастных к ее разрушению.

"Парадокс этой войны. Этнические украинцы в окружении Путина уничтожают Украину. А живущие в Украине россияне не дают им это сделать. Воюют, производят оружие, оказывают информационное противодействие", — отметила Анна Маляр.

Она добавила, что этот пример демонстрирует сложность современного мира, где кровное родство уступает мировоззренческому выбору. По мнению Анны Маляр, именно приверженность принципам свободы и государственности становится настоящей основой для объединения людей в борьбе против захватчика.

"Мир никогда не был простым. А ценности являются сильнейшей идентичностью", — резюмировала экс-чиновница.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее Анна Маляр делилась тревожными размышлениями по поводу будущего страны. По ее мнению, самая большая угроза нашей государственности кроется не во внешней агрессии, а во внутренних конфликтах.

Маляр убеждена, что постоянное противостояние внутри общества – это прямой путь к краху. Она отметила, что значительную часть этого опасного пути мы уже преодолели:

"Наша внутренняя борьба всех со всеми — это путь к самоуничтожению. И мы его уже больше половины прошли".

Экс-замминистра подчеркнула, что страна-агрессор активно использует эту национальную уязвимость. По ее словам, Кремлю даже не нужно прилагать сверхусилия, ведь они веками паразитируют на наших спорах.