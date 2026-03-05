ФОП і трудова книжка: чому підприємницький стаж не записують і що важливо знати

Українці, які після ведення власного бізнесу влаштовуються на роботу за трудовим договором, часто запитують: чи можна внести до трудової книжки період діяльності як фізичної особи-підприємця. У Федерації профспілок України пояснили, що зробити це неможливо, оскільки підприємницька діяльність не є трудовими відносинами.

Чи вносять період роботи ФОП у трудову книжку: пояснення профспілок

Як повідомляє Федерація профспілок України, запис про роботу у статусі ФОП у трудову книжку не вноситься. Основна причина полягає в тому, що підприємець не є найманим працівником.

Коли людина працює як фізична особа-підприємець, вона:

не перебуває у трудових відносинах із роботодавцем ;

не укладає трудовий договір сама із собою ;

працює на основі цивільно-правових договорів із замовниками або клієнтами.

Саме тому трудова книжка для такого періоду не використовується. Вона ведеться лише для тих працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб-роботодавців за трудовим договором.

Водночас період підприємницької діяльності не зникає для трудового стажу. Експерти пояснюють, що цей час може бути зарахований до страхового стажу, якщо підприємець сплачував єдиний соціальний внесок.

Дані про сплату ЄСВ зберігаються у державних реєстрах і саме вони враховуються, наприклад, під час призначення пенсії.

Коли ж людина після підприємницької діяльності влаштовується на роботу за трудовим договором, роботодавець відкриває трудову книжку (якщо її раніше не було) або продовжує її вести. У документ вносять лише запис про прийняття на роботу на нове місце.

Інформація про попередню діяльність як фізичної особи-підприємця до трудової книжки не додається.

Фахівці зазначають, що в сучасній системі обліку трудової діяльності дедалі більшу роль відіграють електронні реєстри Пенсійного фонду, де фіксуються всі періоди роботи та сплати внесків.

