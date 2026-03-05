ФЛП и трудовая книжка: почему предпринимательский стаж не записывают и что важно знать

Украинцы, которые после ведения собственного бизнеса устраиваются на работу по трудовому договору, часто спрашивают: можно ли внести в трудовую книжку период деятельности как физического лица-предпринимателя . В Федерации профсоюзов Украины объяснили, что сделать это невозможно, поскольку предпринимательская деятельность не является трудовыми отношениями.

Вносят ли период работы ФЛП в трудовую книжку: объяснение профсоюзов

Как сообщает Федерация профсоюзов Украины, запись о работе в статусе ФЛП в трудовую книжку не вносится . Основная причина состоит в том, что предприниматель не является наемным работником.

Когда человек работает как физическое лицо-предприниматель, он:

не состоит в трудовых отношениях с работодателем ;

не заключает трудовой договор сама с собой ;

работает на основе гражданско-правовых договоров с заказчиками или клиентами .

Поэтому трудовая книжка для такого периода не используется. Она ведется только для работников, работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях или у физических лиц-работодателей по трудовому договору .

В то же время, период предпринимательской деятельности не исчезает для трудового стажа. Эксперты объясняют, что это время может быть отнесено к страховому стажу , если предприниматель платил единый социальный взнос.

Данные об уплате ЕСВ хранятся в государственных реестрах и именно они учитываются, например, при назначении пенсии.

Когда человек после предпринимательской деятельности устраивается на работу по трудовому договору, работодатель открывает трудовую книжку (если ее раньше не было) или продолжает ее вести. В документ вносят только запись о принятии на работу на новое место .

Информация о предыдущей деятельности как физического лица-предпринимателя к трудовой книжке не прилагается.

Специалисты отмечают, что в современной системе учета трудовой деятельности все большую роль играют электронные реестры Пенсионного фонда , где фиксируются все периоды работы и уплаты взносов.

