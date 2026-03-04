Коли мобілізованого можуть звільнити з роботи: Держпраці пояснило важливу деталь

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації діють особливі правила щодо трудових відносин із працівниками, яких призвали до лав Збройних сил. Багато роботодавців і самих працівників цікавить питання: чи може роботодавець звільнити мобілізовану людину. Відповідні роз’яснення з цього приводу надала Державна служба України з питань праці.

У яких випадках роботодавець має право звільнити мобілізованого працівника – роз’яснення Держпраці

Як зазначається у роз’ясненні, згідно з частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, яких призвано на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігаються місце роботи та посада. Така гарантія діє протягом усього особливого періоду – до його завершення або до дня фактичного звільнення працівника з військової служби.

Це означає, що роботодавець не має права звільнити мобілізованого працівника з власної ініціативи лише через те, що він проходить військову службу. Законодавство передбачає для таких працівників спеціальний соціальний захист, покликаний гарантувати їм збереження робочого місця на час виконання військового обов’язку.

Водночас у законодавстві передбачено винятки, коли трудові відносини все ж можуть бути припинені. Зокрема, це можливо лише за бажанням самого працівника або за угодою сторін. У такому випадку підставою для звільнення є відповідна заява працівника або домовленість між працівником і роботодавцем.

Фахівці наголошують, що навіть під час проходження військової служби працівник має право ініціювати припинення трудових відносин, якщо вважає це за необхідне. Наприклад, якщо людина планує змінити місце роботи після демобілізації або має інші особисті обставини.

Таким чином, звільнення мобілізованого працівника з ініціативи роботодавця законодавством не допускається, окрім випадків, коли працівник сам подає заяву або сторони домовляються про припинення трудового договору. Саме тому юристи радять уважно дотримуватися норм трудового законодавства та за потреби звертатися за офіційними роз’ясненнями до компетентних органів.

