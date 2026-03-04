Когда мобилизованный может быть уволен с работы: Гоструда объяснило важную деталь

В Украине во время действия военного положения и общей мобилизации действуют особые правила трудовых отношений с работниками, которых призвали в ряды Вооруженных сил. Много работодателей и самих работников интересует вопрос: может ли работодатель уволить мобилизованного человека. Соответствующие разъяснения на этот счет предоставила Государственная служба Украины по вопросам труда.

В каких случаях работодатель имеет право уволить мобилизованного работника – разъяснение Гоструда

Как отмечается в разъяснении, согласно части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняются место работы и должность . Такая гарантия действует в течение всего особого периода – до завершения или до дня фактического увольнения работника с военной службы.

Это означает, что работодатель не имеет права уволить мобилизованного работника по собственной инициативе только потому, что он проходит военную службу. Законодательство предусматривает для таких работников специальную социальную защиту, призванную гарантировать им сохранение рабочего места на время исполнения воинского долга.

В то же время в законодательстве предусмотрены исключения, когда трудовые отношения все же могут быть прекращены. В частности, это возможно только по желанию самого работника или по соглашению сторон . В таком случае основанием для увольнения есть соответствующее заявление работника или договоренность между работником и работодателем.

Специалисты отмечают, что даже во время прохождения военной службы работник имеет право инициировать прекращение трудовых отношений, если считает это необходимым. К примеру, если человек планирует сменить место работы после демобилизации или имеет другие личные обстоятельства.

Таким образом, увольнение мобилизованного работника по инициативе работодателя законодательством не допускается , кроме случаев, когда работник сам подает заявление или стороны договариваются о прекращении трудового договора. Именно поэтому юристы советуют внимательно соблюдать нормы трудового законодательства и при необходимости обращаться за официальными разъяснениями в компетентные органы.

