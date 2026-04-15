Експерти назвали три професії, які штучний інтелект не може замінити

Світ стрімко змінюється під впливом розвитку штучного інтелекту, і дедалі більше професій опиняються під загрозою зникнення. Автоматизація вже витісняє людей з клієнтського сервісу, фінансів і частини креативних індустрій. Однак аналітики зауважують, що попри масштабні зміни, є спеціальності, де ШІ поки що безсилий.

За оцінками Goldman Sachs, протягом найближчих років до 7% робочих місць можуть зникнути або радикально трансформуватися через ШІ. Проте існують професії, що залишаться затребуваними навіть у новій економічній реальності створеній штучним інтелектом.

Медсестри

Одна з найбільш захищених професій від штучного інтелекту — це медсестра. Дослідженням опубліковане у журналі Women's Health Nursing виявило, що ключові обов'язки медсестри або медбрата лежать у сферах, де штучний інтелект часто дає збій або просто не працює. Наприклад, прийняття етичних рішень на місці щодо лікування пацієнта або робота зі складністю людських емоцій.

"Незалежно від того, наскільки просунутим та розумним стане штучний інтелект, він не зможе замінити основний аспект сестринської справи, а саме догляд, який вимагає людських емоцій та суджень. Штучному інтелекту бракує здатності прийняти філософію медсестринства, яка ґрунтується на людській гідності, і він не може нести відповідальність за свої дії", — зауважив дослідник Хе-Кьон Чо.

Робітничі професії

Ще одна категорія, яку штучний інтелект не може витіснити стосується кваліфікованих робітничих спеціальностей: електрики, сантехніки та майстри з ремонту. Попри розвиток робототехніки, сучасні машини не здатні ефективно працювати у складних фізичних умовах, що потребують точності, гнучкості та адаптації.

"Багато професій потребують координації рук і очей, спритності та гнучкості, як-от електрик чи сантехнік. Роботи не мають необхідної спритності чи керування двигуном для такого роду роботи", — йдеться в заяві компанії All Trades Staffing Services.

Робота в реальному середовищі часто передбачає нестандартні ситуації, де потрібні досвід і швидке ухвалення рішень. Саме ці навички поки що недоступні алгоритмам ШІ.

Кризовий менеджент

Ще одна категорія людей, яку штучному інтелекту буде складно замінити – це фахівці з кризового управління. У ситуаціях, де йдеться про ризики для бізнесу, держави або людей, важливо не лише аналізувати дані, а й враховувати контекст, моральні аспекти та наслідки рішень. Наприклад, у дослідженні 2026 року штучний інтелект у більшості випадків пропонує завдати ядерного удару для закінчення війни.

Хоча штучний інтелект може допомагати з прогнозами або обробкою інформації, остаточне рішення у критичних умовах залишається за людиною. Відповідальність і стратегічне мислення — це ключові фактори, які поки не піддаються автоматизації.

Попри стрімкий розвиток технологій, експерти сходяться на думці: майбутнє ринку праці залежить не лише від технічних навичок, а й від людських якостей. Емпатія, креативність і здатність брати на себе відповідальність залишаються головними конкурентними перевагами в епоху штучного інтелекту.

