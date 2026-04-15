Эксперты назвали три профессии, которые искусственный интеллект не может заменить
Эксперты назвали три профессии, которые искусственный интеллект не может заменить

Эксперты назвали три профессии, которые останутся востребованными, несмотря на развитие искусственного интеллекта.

15 апреля 2026, 07:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Мир стремительно меняется под влиянием развития искусственного интеллекта и все больше профессий оказываются под угрозой исчезновения. Автоматизация уже вытесняет людей из клиентского сервиса, финансов и части креативных индустрий. Однако аналитики отмечают, что, несмотря на масштабные изменения, есть специальности, где ИИ пока бессилен.

Какие профессии не заменит искусственный интеллект. Фото: freepik

По оценкам Goldman Sachs, в ближайшие годы до 7% рабочих мест могут исчезнуть или радикально трансформироваться через ИИ. Однако существуют профессии, которые останутся востребованными даже в новой экономической реальности, созданной искусственным интеллектом.

Медсестры

Одна из самых защищенных профессий от искусственного интеллекта – это медсестра. Исследованием опубликованное в журнале Women's Health Nursing выявило, что ключевые обязанности медсестры или медбрата лежат в областях, где искусственный интеллект часто дает сбой или просто не работает. Например, принятие этических решений на месте лечения пациента или работа со сложностью человеческих эмоций.

"Независимо от того, насколько продвинутым и разумным станет искусственный интеллект, он не сможет заменить основной аспект сестринского дела, а именно уход, требующий человеческих эмоций и суждений. Искусственному интеллекту не хватает способности принять философию медсестринства, которая основывается на человеческом достоинстве, и он не может нести ответственность за свои действия", — заметил исследователь Хе-Кен Чо.

Рабочие профессии

Еще одна категория, которую искусственный интеллект не может вытеснить, касается квалифицированных рабочих специальностей: электрики, сантехники и мастера по ремонту. Несмотря на развитие робототехники, современные машины не способны эффективно работать в сложных физических условиях, требующих точности, гибкости и адаптации.

"Многие профессии нуждаются в координации рук и глаз, ловкости и гибкости, таких как электрик или сантехник. Роботы не имеют необходимой ловкости или управления двигателем для такого рода работы", — говорится в заявлении компании All Trades Staffing Services.

Работа в реальной среде часто предполагает нестандартные ситуации, где требуются опыт и быстрое принятие решений. Именно эти навыки пока недоступны алгоритмам ИИ.

Кризисный менеджер

Еще одна категория людей, которую искусственному интеллекту будет сложно заменить – это специалисты по кризисному управлению. В ситуациях, где речь идет о рисках для бизнеса, государства или людей, важно не только анализировать данные, но и учитывать контекст, моральные аспекты и последствия решений. Например, в исследовании 2026 года искусственный интеллект в большинстве случаев предлагает нанести ядерный удар для окончания войны.

Хотя искусственный интеллект может помогать с прогнозами или обработкой информации, окончательное решение в критических условиях остается за человеком. Ответственность и стратегическое мышление – это ключевые факторы, которые пока не поддаются автоматизации.

Несмотря на стремительное развитие технологий, эксперты сходятся во мнении: будущее на рынке труда зависит не только от технических навыков, но и от человеческих качеств. Эмпатия, креативность и способность брать на себя ответственность остаются главными конкурентными преимуществами в эпоху искусственного интеллекта.

