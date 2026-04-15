Эксперты назвали три профессии, которые искусственный интеллект не может заменить

Мир стремительно меняется под влиянием развития искусственного интеллекта и все больше профессий оказываются под угрозой исчезновения. Автоматизация уже вытесняет людей из клиентского сервиса, финансов и части креативных индустрий. Однако аналитики отмечают, что, несмотря на масштабные изменения, есть специальности, где ИИ пока бессилен.

По оценкам Goldman Sachs, в ближайшие годы до 7% рабочих мест могут исчезнуть или радикально трансформироваться через ИИ. Однако существуют профессии, которые останутся востребованными даже в новой экономической реальности, созданной искусственным интеллектом.

Медсестры

Одна из самых защищенных профессий от искусственного интеллекта – это медсестра. Исследованием опубликованное в журнале Women's Health Nursing выявило, что ключевые обязанности медсестры или медбрата лежат в областях, где искусственный интеллект часто дает сбой или просто не работает. Например, принятие этических решений на месте лечения пациента или работа со сложностью человеческих эмоций.

"Независимо от того, насколько продвинутым и разумным станет искусственный интеллект, он не сможет заменить основной аспект сестринского дела, а именно уход, требующий человеческих эмоций и суждений. Искусственному интеллекту не хватает способности принять философию медсестринства, которая основывается на человеческом достоинстве, и он не может нести ответственность за свои действия", — заметил исследователь Хе-Кен Чо.

Рабочие профессии

Еще одна категория, которую искусственный интеллект не может вытеснить, касается квалифицированных рабочих специальностей: электрики, сантехники и мастера по ремонту. Несмотря на развитие робототехники, современные машины не способны эффективно работать в сложных физических условиях, требующих точности, гибкости и адаптации.

"Многие профессии нуждаются в координации рук и глаз, ловкости и гибкости, таких как электрик или сантехник. Роботы не имеют необходимой ловкости или управления двигателем для такого рода работы", — говорится в заявлении компании All Trades Staffing Services.

Работа в реальной среде часто предполагает нестандартные ситуации, где требуются опыт и быстрое принятие решений. Именно эти навыки пока недоступны алгоритмам ИИ.

Кризисный менеджер

Еще одна категория людей, которую искусственному интеллекту будет сложно заменить – это специалисты по кризисному управлению. В ситуациях, где речь идет о рисках для бизнеса, государства или людей, важно не только анализировать данные, но и учитывать контекст, моральные аспекты и последствия решений. Например, в исследовании 2026 года искусственный интеллект в большинстве случаев предлагает нанести ядерный удар для окончания войны.

Хотя искусственный интеллект может помогать с прогнозами или обработкой информации, окончательное решение в критических условиях остается за человеком. Ответственность и стратегическое мышление – это ключевые факторы, которые пока не поддаются автоматизации.

Несмотря на стремительное развитие технологий, эксперты сходятся во мнении: будущее на рынке труда зависит не только от технических навыков, но и от человеческих качеств. Эмпатия, креативность и способность брать на себя ответственность остаются главными конкурентными преимуществами в эпоху искусственного интеллекта.

