Білл Гейтс назвав лише три професії, які переживуть поглинання ШІ

Стрімкий розвиток штучного інтелекту змінює глобальний ринок праці та викликає дискусії про майбутнє багатьох професій. Співзасновник Microsoft і мільярдер Білл Гейтс вважає, що попри технологічну революцію деякі спеціальності залишаться затребуваними навіть у світі, де ШІ відіграватиме ключову роль.

Білл Гейтс. Фото з відкритих джерел

Гейтс назвав щонайменше три професійні сфери, які, на його думку, мають найвищі шанси зберегти свою важливість. За його словами встояти перед ШІ зможе програмування, біологічні науки та енергетика.

Програмісти

На перший погляд може здатися парадоксальним, але саме розробники програмного забезпечення, які створюють і вдосконалюють системи штучного інтелекту, залишаться потрібними. Як пояснює Гейтс, хоча сучасні алгоритми здатні генерувати код, їм все ще бракує точності та здатності розробляти складні програмні системи. За словами Гейтса, люди-програмісти потрібні для контролю, налагодження та розвитку штучного інтелекту.

Біологи

Ще однією стійкою до автоматизації сферою Білл Гейтс називає біологію та медичні дослідження. Штучний інтелект добре працює з великими масивами даних і може допомагати в діагностиці, однак формулювання нових наукових гіпотез і революційних відкриттів усе ще залишається сферою людської творчості та критичного мислення.

Енергетики

Третьою галуззю, яка переживе поглинання ШІ, буде енергетика, від нафтогазового сектору до атомної та відновлюваної енергетики. За словами Гейтса, ця сфера надто складна, щоб її можна було повністю автоматизувати. ШІ може допомагати з аналізом та оптимізацією процесів, але стратегічні рішення, особливо під час криз, потребують людського досвіду.

Водночас Білл Гейтс визнає, що майбутній вплив штучного інтелекту на ринок праці складно передбачити. Подібно до промислової революції чи появи інтернету, технології можуть радикально змінити структуру зайнятості, створюючи нові професії, про які сьогодні ще навіть не йдеться. За словами Гейтса, його прогнози щодо розвитку ШІ не можуть бути точні на всі 100%.

