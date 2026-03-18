Билл Гейтс назвал лишь три профессии, которые переживут поглощение ИИ

Стремительное развитие искусственного интеллекта изменяет глобальный рынок труда и вызывает дискуссии о будущем многих профессий. Соучредитель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что, несмотря на технологическую революцию, некоторые специальности останутся востребованными даже в мире, где ИИ будет играть ключевую роль.

Билл Гейтс. Фото из открытых источников

Гейтс назвал не менее трех профессиональных сфер, которые, по его мнению, имеют самые высокие шансы сохранить свою важность. По его словам, устоять перед ИИ сможет программирование, биологические науки и энергетика.

Программисты

На первый взгляд может показаться парадоксальным, но разработчики программного обеспечения, которые создают и совершенствуют системы искусственного интеллекта, останутся нужными. Как объясняет Гейтс, хотя современные алгоритмы способны генерировать код, им все еще не хватает точности и возможности разрабатывать сложные программные системы. По словам Гейтса, люди-программисты нужны для контроля, отладки и развития искусственного интеллекта.

Биологи

Еще одной устойчивой к автоматизации сферой Билл Гейтс называет биологию и медицинские исследования. Искусственный интеллект хорошо работает с большими массивами данных и может помогать в диагностике, однако формулирование новых научных гипотез и революционных открытий по-прежнему остается сферой человеческого творчества и критического мышления.

Энергетики

Третьей отраслью, которая переживет поглощение ИИ, будет энергетика, от нефтегазового сектора до атомной и возобновляемой энергетики. По словам Гейтса, эта область слишком сложна, чтобы ее можно было полностью автоматизировать. ИИ может помогать с анализом и оптимизацией процессов, но стратегические решения, особенно во время кризисов, нуждаются в человеческом опыте.

В то же время Билл Гейтс признает, что будущее влияние искусственного интеллекта на рынок труда сложно предсказать. Подобно промышленной революции или появлению интернета технологии могут радикально изменить структуру занятости, создавая новые профессии, о которых сегодня еще даже речь не идет. По словам Гейтса, его прогнозы по развитию ИИ не могут быть точными на все 100%.

