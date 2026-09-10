“Донбас паде до кінця року”: у чому фатально прорахувався Путін

В мережі інтернет ширилось повідомлення нібито російський лідер Володимир Путін дав наказ захопити весь Донбас. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи зможе ворог втілити в життя план Путіна.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini звертає увагу насамперед на цифри. За наведеними ним розрахунками із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), у серпні російська армія просувалася в Донецькій області в середньому приблизно на 2,3–2,9 кв. км на добу. При цьому під контролем України залишається близько 19% території області.

Якщо такі темпи не зміняться, Росії знадобиться щонайменше шість років, щоб пройти цю відстань. Тобто мова може йти приблизно про 2032 рік, а не про найближчі місяці.

Однак сама математика — не єдина проблема для російської армії. Попереду залишаються великі міста, зокрема Слов'янськ і Краматорськ, які можуть стати надзвичайно складними цілями для наступу. Міські бої здатні ще більше загальмувати просування та збільшити втрати.

Gemini також вважає, що російські ресурси не безмежні. Техніка зі складів, підготовлені військові та гроші на війну поступово витрачаються. Тому, на думку чат-бота, Росія може зіткнутися з критичним виснаженням раніше, ніж зможе виконати поставлену мету.

Чат-бот Copilot також не бачить сценарію швидкого захоплення Донбасу. Його оцінка менш прив'язана до конкретної дати, однак логіка схожа: російська армія стикається із серйозною українською обороною, а будь-яка спроба швидкого прориву ризикує перетворитися на затяжну битву.

За оцінкою моделі ШІ, українські військові мають глибоко ешелоновану оборону, сучасне озброєння від партнерів і високу мотивацію. Сам Донбас завдяки інфраструктурі та підготовлених оборонним позиціям не є територією, яку можна просто пройти за кілька тижнів.

Чат-бот наголошує і на міжнародній підтримці України. Постачання зброї, фінансова допомога та політичний тиск на Москву безпосередньо впливають на здатність Києва продовжувати оборону.

Тому Copilot пропонує дивитися не на календар, а на ресурси. Якщо Росія спробує посилити наступ, це може означати нові втрати та ще більші витрати. Швидке захоплення Донбасу, за його оцінкою, практично нереалістичне.

Чат-бот Grok дає найбільш категоричну оцінку: Реально Путін не захопить увесь Донбас ні цього року, ні наступного. Посилається на наведені дані ISW про темпи просування — близько 2,3 кв. км на добу. Якщо припустити, що ситуація залишатиметься незмінною, Grok отримує орієнтир на осінь 2032 року.

При цьому він окремо нагадує про російські дедлайни. За оцінкою Grok, Кремль уже неодноразово ставив собі терміни для захоплення всієї Донецької області, але виконати їх не зміг.

Серед головних перешкод чат-бот називає українські укріплення та міста, які залишаються під контролем України. Зокрема, він звертає увагу на Костянтинівку, а також Слов'янськ і Краматорськ.

Grok вважає, що говорити про “швидке захоплення” Донбасу некоректно. Війна тут залишається повільною, виснажливою і дорогою для обох сторін. Тому Росія може витратити на цю кампанію ще багато років — або взагалі не досягти поставленої мети.

Усі три чат-боти сходяться в одному: швидкого захоплення Донбасу Росією не проглядається. Вони також погоджуються, що українська оборона, міські бої, ресурси російської армії та допомога партнерів можуть суттєво впливати на темпи війни.

Різниця — у конкретиці. Gemini та Grok називають орієнтир 2032 року, якщо нинішні темпи збережуться. Copilot обережніший і не прив'язує прогноз до певної дати, наголошуючи, що результат залежить від ресурсів і стійкості сторін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому системні обстріли Києва після виборів в РФ посиляться.



