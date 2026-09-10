В сети интернет распространялось сообщение якобы российский лидер Владимир Путин приказал захватить весь Донбасс. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, сможет ли враг воплотить в жизнь план Путина.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini обращает внимание, прежде всего, на цифры. По приведенным расчетам со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), в августе российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2,3–2,9 кв. км в день. При этом под контролем Украины остается около 19% территории области.

Если такие темпы не изменятся, России понадобится не менее шести лет, чтобы пройти это расстояние. То есть речь может идти примерно о 2032 году, а не о ближайших месяцах.

Однако сама математика – не единственная проблема для российской армии. Впереди остаются крупные города, в частности Славянск и Краматорск, которые могут стать сложнейшими целями для наступления. Городские бои способны еще больше затормозить продвижение и увеличить потери.

Gemini также считает, что российские ресурсы не безграничны. Техника со складов, подготовленные военные и деньги на войну постепенно тратятся. Поэтому, по мнению чат-бота, Россия может столкнуться с критическим истощением раньше, чем сможет выполнить поставленную цель.

Чат-бот Copilot также не видит сценария быстрого захвата Донбасса. Его оценка менее привязана к конкретной дате, однако логика похожа: российская армия сталкивается с серьезной украинской обороной, а любая попытка быстрого прорыва рискует превратиться в затяжное сражение.

По оценке модели ИИ, у украинских военных глубоко эшелонированная оборона, современное вооружение от партнеров и высокая мотивация. Сам Донбасс благодаря инфраструктуре и подготовленным оборонным позициям не является территорией, которую можно просто пройти через несколько недель.

Чат-бот отмечает и международную поддержку Украины. Поставки оружия, финансовая помощь и политическое давление на Москву оказывают непосредственное влияние на способность Киева продолжать оборону.

Потому Copilot предлагает смотреть не на календарь, а на ресурсы. Если Россия попытается усилить наступление, то это может означать новые потери и еще большие затраты. Быстрый захват Донбасса, по его оценке, практически нереалистичен.

Чат-бот Grok дает наиболее категоричную оценку: Реально Путин не захватит весь Донбасс ни в этом, ни в следующем. Ссылается на приведенные данные ISW о темпах продвижения – около 2,3 кв. км в день. Если предположить, что ситуация будет неизменной, Grok получает ориентир на осень 2032 года.

При этом он отдельно напоминает о российских дедлайнах. По оценке Grok, Кремль уже не раз ставил себе сроки для захвата всей Донецкой области, но выполнить их не смог.

Среди главных препятствий чат-бот называет украинские укрепления и города, остающиеся под контролем Украины. В частности, он обращает внимание на Константиновку, а также на Славянск и Краматорск.

Grok считает, что говорить о "скором захвате" Донбасса некорректно. Война здесь остается медленной, изнурительной и дорогой для обеих сторон. Поэтому Россия может потратить на эту кампанию еще много лет – или вообще не достичь поставленных целей.

Все три чат-бота сходятся в одном: быстрого захвата Донбасса Россией не просматривается. Они также соглашаются с тем, что украинская оборона, городские бои, ресурсы российской армии и помощь партнеров могут существенно влиять на темпы войны.

Разница – в конкретике. Gemini и Grok называют ориентир 2032 года, если нынешние темпы сохранятся. Copilot более осторожный и не привязывает прогноз к определенной дате, отмечая, что результат зависит от ресурсов и устойчивости сторон.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему системные обстрелы Киева после выборов в РФ усилятся.



