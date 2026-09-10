Путін оскаженіє після виборів: що Кремль готує Києву на найближчий місяць

Російські війська не припиняють тероризувати Київ постійними атаками. Очікується, що інтенсивність ударів знизиться після виборів до Держдуми, які завершаться 20 вересня. Портал “Коментарі” запитав у трьох популярних моделей штучного інтелекту, чи знизиться інтенсивність ударів і скільки Путін тероризуватиме Київ обстрілами.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає найбільш імовірним сценарій, за якого після 20 вересня Росія збереже високий темп атак. Короткочасне зниження інтенсивності можливе, але воно не означатиме зміни загальної тенденції. Припускає, що масовані та регулярні удари можуть тривати ще 2-4 тижні після виборів — приблизно до середини жовтня. При цьому можливі окремі дні з особливо потужними комбінованими атаками.

ChatGPT звертає увагу на те, що російські війська вже використовують різні типи озброєння — від “Шахедів” і швидкісних дронів до ракет. Тому вибори навряд чи стануть причиною автоматичного припинення ударів.

Окремий ризик — наближення опалювального сезону. Росія може продовжити бити по логістиці, промислових та цивільних об'єктах, намагаючись створити додатковий тиск на Україну.

Чат-бот Gemini дав більш жорсткий прогноз. За його оцінкою, після 20 вересня Київ може увійти у фазу пікової ескалації, яка триватиме приблизно 4-6 тижнів — до кінця жовтня або початку листопада.

Модель ШІ прогнозує серію комбінованих атак із паузами у кілька днів. Росія може використовувати масовані запуски дронів для виснаження української ППО, а потім завдавати ракетних ударів по енергетичних і логістичних об'єктах.

Gemini пов'язує можливе посилення атак не лише з політикою Кремля, а й із підготовкою до холодів. Прогноз полягає у тому, що держава-терорист може спробувати завдати максимальної шкоди до початку стабільного зимового періоду.

Після жовтня, на думку Gemini, інтенсивність може знизитися. Але удари не припиняться — вони можуть стати більш точковими.

Чат-бот Grok, на відміну від двох інших моделей ШІ, допускає коротке зниження інтенсивності одразу після виборів. Йдеться, найімовірніше, про кілька днів.

Далі ситуація може знову загостритися. Grok пов'язує це передусім із двома факторами — запасами російських ракет і дронів та підготовкою до зимових атак по енергетиці.

Якщо Кремль вирішить посилити тиск перед холодами, нова хвиля ударів може розпочатися вже наприкінці вересня або у жовтні. Вона, за прогнозом Grok, здатна тривати тижнями, хоча між масованими атаками можливі паузи.

Тобто цей чат-бот також не бачить сценарію тривалого спокою для столиці.

У підсумку усі три чат-боти фактично відкидають варіант, за якого 20 вересня стане датою завершення російських атак на Київ. Різниця лише у деталях.

ChatGPT прогнозує високий рівень ударів ще 2-4 тижні, Gemini — найжорсткіший період на 4-6 тижнів, а Grok допускає коротку паузу, після якої атаки можуть знову посилитися.

Водночас це лише сценарні оцінки, а не точне передбачення майбутніх ударів. Реальна ситуація залежатиме від російських запасів озброєння, роботи ППО, подій на фронті та дипломатії.

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