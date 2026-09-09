Путін наказав знищити ці об'єкти в Києві: куди битимуть реактивні дрони

Росія свідомо знищує паливну інфраструктуру в Україні. В мережі інтернет з’явилась інформація, що окупаційні війська обрали нові цілі для знищення у Києві.

Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"

За отриманою інформацією, ворог запланував ураження, за допомогою реактивних БпЛА, понад 20 цивільних автозаправних станцій (АЗС) у столиці. Про це повідомили моніторингові канали.

“Визначені заправки, як на лівому, так і на правому березі столиці, основна частина яких перебуває в житлових кварталах”, — йдеться у повідомленні.

Мешканцям радять уникати заправних станцій під час повітряної тривоги.

В мережі інтернет також ширяться адреси ймовірних цілей, які знаходяться в різних районах міста.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія планує посилити обстріли західних областей України. РФ ймовірно почне бити “Іскандер-М” по західних областях України. Планується збільшення дальності ураження цієї балістичної ракети до 1500 км.

Також, як повідомляють моніторингові канали, протягом 2 місяців (імовірно, від початку другої половини вересня) мають відновитись масовані нальоти БПЛА в бік заходу країни, із застосуванням ДВЗ Герань/Гербера та Герань-4/5.

Зазначається, що протягом півтора місяця ворог може кожного дня здійснювати комбінований запуск 450-600 БПЛА (враховуючи удари по прикордонних районах та інші цілі), або ж варіант циклічного короткочасного накопичення та застосування. Битимуть по підстанціях надвисокої напруги та допінфраструктурі, ПС/допінфраструктурі АЕС, ключових енергомережах та лініях постачання електроенергії закордонного походження.



