Путін готує нові криваві удари по Україні: куди битиме сотнями дронів

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Росія п'ятий рік обстрілює Україну дронами, ракетами, бомбами. Останнім часом найчастіше від постійних атак потерпає, крім прифронтових регіонів, Одеса, Київ, Одеська та Київська області. Умовно більш безпечними регіонами називали західні області. Однак скоро і туди може полетіти балістика.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Моніторингові канали попередили, що РФ ймовірно почне бити “Іскандер-М” по західних областях України. Планується збільшення дальності ураження цієї балістичної ракети до 1500 км.
Також, як повідомляють моніторингові канали, протягом 2 місяців (імовірно, від початку другої половини вересня) мають відновитись масовані нальоти БПЛА в бік заходу країни, із застосуванням ДВЗ Герань/Гербера та Герань-4/5.
Зазначається, що протягом півтора місяця ворог може кожного дня здійснювати комбінований запуск 450-600 БПЛА (враховуючи удари по прикордонних районах та інші цілі), або ж варіант циклічного короткочасного накопичення та застосування.
Попереджають, що наступним етапом має стати перенесення основного фокуса до критичної енергетичної інфраструктури, включно з автономними генеруючими обʼєктами, центрі/півдні/сході/півночі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на які міста полетять десятки балістичних ракет.