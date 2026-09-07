Путін готує нові криваві удари по Україні: куди битиме сотнями дронів

Росія п'ятий рік обстрілює Україну дронами, ракетами, бомбами. Останнім часом найчастіше від постійних атак потерпає, крім прифронтових регіонів, Одеса, Київ, Одеська та Київська області. Умовно більш безпечними регіонами називали західні області. Однак скоро і туди може полетіти балістика.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попередили, що РФ ймовірно почне бити “Іскандер-М” по західних областях України. Планується збільшення дальності ураження цієї балістичної ракети до 1500 км.

“Уже розпочато масштабну модернізацію ракетного озброєння на базі комплексу “Іскандер-М”. Ймовірно, експериментальні пуски будуть з жовтня-листопада по заходу України”, — йдеться у повідомленні.

Також, як повідомляють моніторингові канали, протягом 2 місяців (імовірно, від початку другої половини вересня) мають відновитись масовані нальоти БПЛА в бік заходу країни, із застосуванням ДВЗ Герань/Гербера та Герань-4/5.

“Ворог від середини літа виконував накопичення ударних БПЛА різних типів для початку кампанії ударів по енергетиці. Та імовірно використає їх для комбінування з БПЛА “з конвеєру”, збільшуючи загальний залп. Відповідно до результативності ударів, розрахунок кількості застосування ДВЗ/реактивні БПЛА протягом 1,5 місяців кожного дня може мати певну градацію”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом півтора місяця ворог може кожного дня здійснювати комбінований запуск 450-600 БПЛА (враховуючи удари по прикордонних районах та інші цілі), або ж варіант циклічного короткочасного накопичення та застосування.

“Основна ціль — підстанції надвисокої напруги та допінфраструктура, ПС/допінфраструктура АЕС, ключові енергомережі та лінії постачання електроенергії закордонного походження, потенційно генеруюча інфраструктура”, — зазначають монітори.

Попереджають, що наступним етапом має стати перенесення основного фокуса до критичної енергетичної інфраструктури, включно з автономними генеруючими обʼєктами, центрі/півдні/сході/півночі.

“Має статись це до початку зими, або по факту переважного знищення мосту між генерацією електроенергії на заході, та споживачами в центрі/півдні/сході/півночі”, — підсумували монітори.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на які міста полетять десятки балістичних ракет.



