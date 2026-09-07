Путин готовит новые кровавые удары по Украине: куда будет бить сотнями дронов

Россия пятый год обстреливает Украину дронами, ракетами, бомбами. В последнее время чаще всего от постоянных атак страдает, кроме прифронтовых регионов, Одесса, Киев, Одесская и Киевская области. Условно более безопасными регионами называли западные области. Однако скоро и туда может улететь баллистика.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупредили, что РФ, вероятно, начнет бить "Искандер-М" по западным областям Украины. Планируется увеличение дальности поражения этой баллистической ракеты до 1500 км.

"Уже начата масштабная модернизация ракетного вооружения на базе комплекса "Искандер-М". Вероятно, экспериментальные пуски будут с октября-ноября по западу Украины", — говорится в сообщении.

Также, как сообщают мониторинговые каналы, в течение 2 месяцев (вероятно, с начала второй половины сентября) возобновятся массированные налеты БПЛА в сторону запада страны с применением ДВС Герань/Гербера и Герань-4/5.

"Враг от середины лета выполнял накопление ударных БПЛА разных типов для начала кампании ударов по энергетике. Но вероятно использует их для комбинирования с БПЛА "с конвейера", увеличивая общий залп. Согласно результативности ударов, расчет количества применения ДВС/реактивных БПЛА в течение 1,5 месяца ежедневно может иметь определенную градацию”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение полутора месяцев враг может каждый день осуществлять комбинированный запуск 450-600 БПЛА (учитывая удары по приграничным районам и другие цели), или вариант циклического кратковременного накопления и применения.

"Основная цель – подстанции сверхвысокого напряжения и допинфраструктура, ПС/допинфраструктура АЭС, ключевые энергосети и линии поставок электроэнергии зарубежного происхождения, потенциально генерирующая инфраструктура", — отмечают мониторы.

Предупреждают, что следующим этапом должен стать перенос основного фокуса в критическую энергетическую инфраструктуру, включая автономные генерирующие объекты, центр/юг/восток/ север.

"Должно случиться это к началу зимы, или по факту преимущественного уничтожения моста между генерацией электроэнергии на западе, и потребителями в центре/юге/востоке/севере", — подытожили мониторы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на какие города полетят десятки баллистических ракет.



