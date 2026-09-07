Путин готовит новые кровавые удары по Украине: куда будет бить сотнями дронов

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Кречмаровская Наталия
Россия пятый год обстреливает Украину дронами, ракетами, бомбами. В последнее время чаще всего от постоянных атак страдает, кроме прифронтовых регионов, Одесса, Киев, Одесская и Киевская области. Условно более безопасными регионами называли западные области. Однако скоро и туда может улететь баллистика.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Мониторинговые каналы предупредили, что РФ, вероятно, начнет бить "Искандер-М" по западным областям Украины. Планируется увеличение дальности поражения этой баллистической ракеты до 1500 км.
Также, как сообщают мониторинговые каналы, в течение 2 месяцев (вероятно, с начала второй половины сентября) возобновятся массированные налеты БПЛА в сторону запада страны с применением ДВС Герань/Гербера и Герань-4/5.
Отмечается, что в течение полутора месяцев враг может каждый день осуществлять комбинированный запуск 450-600 БПЛА (учитывая удары по приграничным районам и другие цели), или вариант циклического кратковременного накопления и применения.
Предупреждают, что следующим этапом должен стать перенос основного фокуса в критическую энергетическую инфраструктуру, включая автономные генерирующие объекты, центр/юг/восток/ север.
Напомним: портал "Комментарии" писал, на какие города полетят десятки баллистических ракет.