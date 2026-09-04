У ці міста полетять десятки балістичних ракет: коли Путін готує мегаудар по Україні

Росія неодноразово застосовувала десятки балістичних ракет для обстрілів України. Влітку ворог системно обстрілював балістикою Київ та Київську область. Штучний інтелект спрогнозував, коли Путін може посилити балістичні атаки та в які міста полетять ракети.

Удари РФ. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT прогнозує, якщо країна-агресорка вирішить різко наростити саме балістичну складову атак, перш за все під загрозою опиниться Київ. Столиця залишається важливою політичною та інфраструктурною ціллю, а балістичні ракети вже використовувалися під час ударів по місту.

Далі у списку ризику — Харків, Дніпро, Запоріжжя та Суми. Їхня близькість до території Росії скорочує час підльоту швидкісних ракет.

Окремо ChatGPT виділяє Одесу та Миколаїв. Їхня інфраструктура може стати ціллю у разі спроб тиску на південну логістику.

Водночас чат-бот не прив'язує новий масштабний удар до конкретної дати. Найімовірнішим тригером він вважає політичні події або українські удари по території держави-терористки. Першим символічним напрямком у такому разі знову може стати Київ.

Чат-бот Gemini дає конкретніший часовий прогноз. На його думку, Росія не відмовилася від балістики, а періодично використовує її для точкових атак. Повномасштабне нарощування ракетних залпів чат-бот очікує у жовтні-листопаді 2026 року, коли почнуться холоди та зросте навантаження на енергосистему.

Серед можливих причин Gemini називає накопичення ракет, зокрема “Іскандерів”, KN-23 та “Кинджалів”, а також спробу скористатися можливим виснаженням запасів української ППО.

Першою ціллю знову названо Київ та область. Далі — Харків, Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг. Йдеться передусім про великі міста, логістичні вузли, енергетичні та військові об'єкти.

Окремий напрямок — Одеса та Миколаїв, де під загрозою можуть опинитися портова й енергетична інфраструктура.

Чат-бот Grok не називає конкретної дати. Натомість припускає два основні сценарії: новий масштабний удар може відбутися після дипломатичних контактів або ближче до осіннього похолодання.

За його оцінкою, першою мішенню також може стати Київ — як політичний символ та найбільший інформаційний центр країни. Після столиці під ударом можуть опинитися енергетичні об'єкти, залізнична інфраструктура та порти Одеси.

Grok також згадує Дніпро і Львів, які, на його думку, можуть використовуватися для розосередження української ППО. Загальна мета такої кампанії — створити тиск на тил і змусити Україну витрачати ресурси на захист міст.

У висновку усі три чат-боти сходяться в головному: Київ залишається найбільш імовірною першою ціллю у разі нового масштабного застосування балістики. Серед інших міст найчастіше звучать Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Миколаїв.

Різниця — у прогнозах часу. Gemini називає жовтень-листопад 2026 року, тоді як ChatGPT і Grok не прив'язують можливу атаку до конкретного періоду та допускають політичний тригер.

Варто зазначити, що точний момент нового удару визначити неможливо. Йдеться саме про сценарії, а не про підтверджену інформацію про підготовку конкретного ракетного залпу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Москві буде пекло навіть без ударів українською балістикою.



