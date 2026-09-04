У ці міста полетять десятки балістичних ракет: коли Путін готує мегаудар по Україні

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Кречмаровская Наталия
Росія неодноразово застосовувала десятки балістичних ракет для обстрілів України. Влітку ворог системно обстрілював балістикою Київ та Київську область. Штучний інтелект спрогнозував, коли Путін може посилити балістичні атаки та в які міста полетять ракети.
Удари РФ. Фото портал "Коментарі"
Чат-бот ChatGPT прогнозує, якщо країна-агресорка вирішить різко наростити саме балістичну складову атак, перш за все під загрозою опиниться Київ. Столиця залишається важливою політичною та інфраструктурною ціллю, а балістичні ракети вже використовувалися під час ударів по місту.
Далі у списку ризику — Харків, Дніпро, Запоріжжя та Суми. Їхня близькість до території Росії скорочує час підльоту швидкісних ракет.
Окремо ChatGPT виділяє Одесу та Миколаїв. Їхня інфраструктура може стати ціллю у разі спроб тиску на південну логістику.
Водночас чат-бот не прив'язує новий масштабний удар до конкретної дати. Найімовірнішим тригером він вважає політичні події або українські удари по території держави-терористки. Першим символічним напрямком у такому разі знову може стати Київ.
Чат-бот Gemini дає конкретніший часовий прогноз. На його думку, Росія не відмовилася від балістики, а періодично використовує її для точкових атак. Повномасштабне нарощування ракетних залпів чат-бот очікує у жовтні-листопаді 2026 року, коли почнуться холоди та зросте навантаження на енергосистему.
Серед можливих причин Gemini називає накопичення ракет, зокрема “Іскандерів”, KN-23 та “Кинджалів”, а також спробу скористатися можливим виснаженням запасів української ППО.
Першою ціллю знову названо Київ та область. Далі — Харків, Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг. Йдеться передусім про великі міста, логістичні вузли, енергетичні та військові об'єкти.
Окремий напрямок — Одеса та Миколаїв, де під загрозою можуть опинитися портова й енергетична інфраструктура.
Чат-бот Grok не називає конкретної дати. Натомість припускає два основні сценарії: новий масштабний удар може відбутися після дипломатичних контактів або ближче до осіннього похолодання.
За його оцінкою, першою мішенню також може стати Київ — як політичний символ та найбільший інформаційний центр країни. Після столиці під ударом можуть опинитися енергетичні об'єкти, залізнична інфраструктура та порти Одеси.
Grok також згадує Дніпро і Львів, які, на його думку, можуть використовуватися для розосередження української ППО. Загальна мета такої кампанії — створити тиск на тил і змусити Україну витрачати ресурси на захист міст.
У висновку усі три чат-боти сходяться в головному: Київ залишається найбільш імовірною першою ціллю у разі нового масштабного застосування балістики. Серед інших міст найчастіше звучать Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Миколаїв.
Різниця — у прогнозах часу. Gemini називає жовтень-листопад 2026 року, тоді як ChatGPT і Grok не прив'язують можливу атаку до конкретного періоду та допускають політичний тригер.
Варто зазначити, що точний момент нового удару визначити неможливо. Йдеться саме про сценарії, а не про підтверджену інформацію про підготовку конкретного ракетного залпу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Москві буде пекло навіть без ударів українською балістикою.