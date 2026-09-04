В эти города полетят десятки баллистических ракет: когда Путин готовит мегаудар по Украине

Россия не раз применяла десятки баллистических ракет для обстрелов Украины. Летом враг системно обстреливал баллистикой Киев и Киевскую область. Искусственный интеллект спрогнозировал, когда Путин может усилить баллистические атаки и в какие города полетят ракеты.

Удары РФ. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT прогнозирует, если страна-агрессорка решит резко нарастить именно баллистическую составляющую атак, прежде всего под угрозой окажется Киев. Столица остается важной политической и инфраструктурной целью, а баллистические ракеты уже использовались при ударах по городу.

Далее в списке риска – Харьков, Днепр, Запорожье и Сумы. Их близость к территории России сокращает время подлета скоростных ракет.

Отдельно ChatGPT выделяет Одессу и Николаев. Их инфраструктура может стать целью при попытке давления на южную логистику.

В то же время, чат-бот не привязывает новый масштабный удар к конкретной дате. Вероятнейшим триггером он считает политические события или украинские удары по территории государства-террористки. Первым символическим направлением в таком случае снова может стать Киев.

Чат-бот Gemini дает более конкретный временной прогноз. По его мнению, Россия не отказалась от баллистики, а периодически использует ее для точечных атак. Полномасштабное наращивание ракетных залпов чат-бот ожидает в октябре-ноябре 2026 года, когда начнутся холода и возрастет нагрузка на энергосистему.

Среди возможных причин Gemini называет накопление ракет, в частности "Искандеров", KN-23 и "Кинжалов", а также попытку воспользоваться возможным истощением запасов украинской ПВО.

Первой целью снова назван Киев и область. Далее – Харьков, Днепр, Запорожье и Кривой Рог. Речь идет прежде всего о больших городах, логистических узлах, энергетических и военных объектах.

Отдельное направление – Одесса и Николаев, где под угрозой могут оказаться портовая и энергетическая инфраструктура.

Чат-бот Grok не называет конкретную дату. Вместо этого предполагает два основных сценария: новый масштабный удар может произойти после дипломатических контактов или ближе к осеннему похолоданию.

По его оценке, первой мишенью также может стать Киев как политический символ и крупнейший информационный центр страны. После столицы под ударом могут оказаться энергетические объекты, железнодорожная инфраструктура и порты Одессы.

Grok также упоминает Днепр и Львов, которые, по его мнению, могут использоваться для рассредоточения ПВО. Общая цель такой кампании – создать давление на тыл и заставить Украину тратить ресурсы в защиту городов.

В заключении все три чата-боты сходятся в главном: Киев остается наиболее вероятной первой целью в случае нового масштабного применения баллистики. Среди других городов наиболее часто звучат Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Николаев.

Разница – в прогнозах времени. Gemini называет октябрь-ноябрь 2026 года, в то время как ChatGPT и Grok не привязывают возможную атаку к конкретному периоду и допускают политический триггер.

Следует отметить, что точный момент нового удара определить невозможно. Речь идет именно о сценариях, а не о подтвержденной информации о подготовке конкретного ракетного залпа.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Москве будет ад даже без ударов украинской баллистики.



