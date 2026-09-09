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Путин приказал уничтожить эти объекты в Киеве: куда будут бить реактивные дроны

Вражеские войска планируют разрушить АЗС в Киеве

9 сентября 2026, 17:50
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Кречмаровская Наталия

Россия намеренно уничтожает топливную инфраструктуру в Украине. В сети Интернет появилась информация, что оккупационные войска выбрали новые цели для уничтожения в Киеве.

Путин приказал уничтожить эти объекты в Киеве: куда будут бить реактивные дроны

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

По полученной информации, враг запланировал поражение с помощью реактивных БПЛА более 20 гражданских автозаправочных станций (АЗС) в столице. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

"Определены заправки как на левом, так и на правом берегу столицы, основная часть которых находится в жилых кварталах", — говорится в сообщении.

Жителям советуют избегать заправочных станций во время воздушной тревоги.

В сети интернет также распространяются адреса предполагаемых целей, которые находятся в разных районах города.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия планирует усилить обстрелы западных областей Украины. РФ, вероятно, начнет бить "Искандер-М" по западным областям Украины. Планируется увеличение дальности поражения этой баллистической ракеты до 1500 км.

Также, как сообщают мониторинговые каналы, в течение 2 месяцев (вероятно, с начала второй половины сентября) возобновятся массированные налеты БПЛА в сторону запада страны с применением ДВС Герань/Гербера и Герань-4/5.

Отмечается, что в течение полутора месяцев враг может каждый день осуществлять комбинированный запуск 450-600 БПЛА (учитывая удары по приграничным районам и другие цели), или вариант циклического кратковременного накопления и применения. Будут бить по подстанциям сверхвысокого напряжения и допинфраструктуры, ПС/допинфраструктуре АЭС, ключевым энергосетям и линиям поставок электроэнергии зарубежного происхождения.




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