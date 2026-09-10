Путин будет в бешенстве после выборов: что Кремль готовит Киеву на ближайший месяц

Российские войска не перестают терроризировать Киев постоянными атаками. Ожидается, что интенсивность ударов снизится после выборов в Госдуму, которые завершатся 20 сентября. Портал "Комментарии" спросил у трех популярных моделей искусственного интеллекта, снизится ли интенсивность ударов и сколько Путин будет терроризировать Киев обстрелами.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает наиболее вероятным сценарий, при котором после 20 сентября Россия сохранит высокий темп атак. Кратковременное снижение интенсивности возможно, но оно не означает изменения общей тенденции. Предполагает, что массированные и регулярные удары могут продолжаться еще 2-4 недели после выборов – примерно до середины октября. При этом возможны отдельные дни с особо мощными комбинированными атаками.

ChatGPT обращает внимание на то, что российские войска уже используют разные типы вооружения — от "Шахедов" и скоростных дронов до ракет. Поэтому выборы вряд ли станут причиной автоматического прекращения ударов.

Отдельный риск – приближение отопительного сезона. Россия может продолжить бить по логистике, промышленным и гражданским объектам, пытаясь создать дополнительное давление на Украину.

Чат-бот Gemini дал более жесткий прогноз. По его оценке, после 20 сентября Киев может войти в фазу пиковой эскалации, которая продлится около 4-6 недель — до конца октября или начала ноября.

Модель ИИ прогнозирует серию комбинированных атак с паузами в несколько дней. Россия может использовать массированные запуски дронов для истощения украинской ПВО, а затем наносить ракетные удары по энергетическим и логистическим объектам.

Gemini связывает возможное усиление атак не только с политикой Кремля, но и с подготовкой к холодам. Прогноз состоит в том, что государство-террорист может попытаться нанести максимальный ущерб к началу стабильного зимнего периода.

После октября, по мнению Gemini, интенсивность может снизиться. Но удары не прекратятся – они могут стать более точечными.

Чат-бот Grok, в отличие от двух других моделей ИИ, допускает короткое снижение интенсивности сразу после выборов. Речь, скорее всего, идет о нескольких днях.

Дальше ситуация может снова обостриться. Grok связывает это, прежде всего, с двумя факторами — запасами российских ракет и дронов и подготовкой к зимним атакам по энергетике.

Если Кремль решит усилить давление перед холодами, то новая волна ударов может начаться уже в конце сентября или в октябре. Она, по прогнозу Grok, способна продолжаться неделями, хотя между массированными атаками возможны паузы.

То есть этот чат-бот тоже не видит сценария длительного покоя для столицы.

В итоге все три чат-бота фактически исключают вариант, при котором 20 сентября станет датой завершения российских атак на Киев. Разница только в деталях.

ChatGPT прогнозирует высокий уровень ударов еще 2-4 недели, Gemini – самый жесткий период на 4-6 недель, а Grok допускает короткую паузу, после которой атаки могут снова усилиться.

В то же время, это лишь сценарные оценки, а не точное предсказание будущих ударов. Реальная ситуация будет зависеть от русских запасов вооружения, работы ПВО, событий на фронте и дипломатии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в Киеве приказал уничтожить Путин.



