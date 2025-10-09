Дніпро це "димова завіса": куди РФ готує головний удар

Російське командування, спрямовуючи війська на наступ у Дніпропетровській області, переслідує передусім політичні цілі. Про це заявив ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі для видання "Телеграф".

Наступ РФ у Дніпропетровській області (фото з відкритих джерел)

"Це більше не військова ціль, а військово-політична. Тому що вони хочуть показати всьому світу чи всередині своєї федерації, що вони можуть вже і навіть в Дніпропетровській області вести бойові дії, щоб таким чином нас якось примусити, погодитися з тим, щоб ми їм передали інші чотири області", – зазначив він.

За словами Гетьмана, у цьому районі немає значного зосередження російських військ, а співвідношення сил становить приблизно один до трьох на користь РФ, як і на інших ділянках фронту. Основні наступальні дії окупантів, на його думку, можуть бути спрямовані не на Дніпро, а на Запорізький напрямок.

"Ми очікували дві наступальні операції восени цього року. Три операції навесні росіяни провалили, не досягли ті цілі, які вони самі анонсували. Зараз ми очікували дві", – додав експерт.

Гетьман також наголосив, що посилення активності російських військ на півночі Запорізької області може свідчити про підготовку до основного удару.

"Тому ця активізація на півночі області того угрупування, яке концентрувалося на Запорізькому напрямку, цілком можливо, може бути саме спробою атакувати в Запорізькому напрямку", – пояснив він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Герасимов доповів Путіну про наступ РФ. Російські окупаційні війська наступають у напрямку Запоріжжя та завдають масованих ударів по Україні. Про це йдеться у заяві начальника генштабу країни-агресора Валерія Герасимова.

Під час наради Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну, що війська угруповання "Дніпро" настають у напрямку міста Запоріжжя.



"Бойові дії зараз відбуваються за володіння населеними пунктами Приморське та Степногірськ", — говорить начальник генштабу Росії.

Крім того, за словами Герасимова, продовжується планове "цілеспрямоване завдання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України".