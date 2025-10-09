Дніпро це "димова завіса": куди РФ готує головний удар

Рубрики
Російське командування, спрямовуючи війська на наступ у Дніпропетровській області, переслідує передусім політичні цілі. Про це заявив ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі для видання "Телеграф".
За словами Гетьмана, у цьому районі немає значного зосередження російських військ, а співвідношення сил становить приблизно один до трьох на користь РФ, як і на інших ділянках фронту. Основні наступальні дії окупантів, на його думку, можуть бути спрямовані не на Дніпро, а на Запорізький напрямок.
Гетьман також наголосив, що посилення активності російських військ на півночі Запорізької області може свідчити про підготовку до основного удару.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Герасимов доповів Путіну про наступ РФ. Російські окупаційні війська наступають у напрямку Запоріжжя та завдають масованих ударів по Україні. Про це йдеться у заяві начальника генштабу країни-агресора Валерія Герасимова.
Під час наради Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну, що війська угруповання "Дніпро" настають у напрямку міста Запоріжжя.