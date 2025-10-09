Днепр это "дымовой занавес": куда РФ готовит главный удар

Рубрики
Лиля Воробьева
Российское командование, направляя войска на наступление в Днепропетровской области, преследует, прежде всего, политические цели. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии "Телеграфу".
Наступление РФ в Днепропетровской области (фото из открытых источников)
По словам Гетьмана, в этом районе отсутствует значительное сосредоточение российских войск, а соотношение сил составляет примерно один к трем в пользу РФ, как и на других участках фронта. Основные наступательные действия окупантов, по его мнению, могут быть направлены не на Днепр, а на Запорожское направление.
Гетман также подчеркнул, что усиление активности российских войск на севере Запорожской области может свидетельствовать о готовящемся основном ударе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Герасимов доложил Путину о наступлении РФ. Российские оккупационные войска наступают в направлении Запорожья и наносят массированные удары по Украине. Об этом говорится в заявлении начальника генштаба страны-агрессора Валерия Герасимова.
Во время совещания Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожья.