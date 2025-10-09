logo

Днепр это "дымовой занавес": куда РФ готовит главный удар

Активизация на севере Запорожской области может стать подготовкой к главному наступлению русских войск.

9 октября 2025, 21:10
  Российское командование, направляя войска на наступление в Днепропетровской области, преследует, прежде всего, политические цели. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии "Телеграфу".

Днепр это "дымовой занавес": куда РФ готовит главный удар

Наступление РФ в Днепропетровской области (фото из открытых источников)

"Это больше не военная цель, а военно-политическая. Потому что они хотят показать всему миру или внутри своей федерации, что они могут уже и даже в Днепропетровской области вести боевые действия, чтобы таким образом нас заставить, согласиться с тем, чтобы мы им передали другие четыре области", — отметил он.

По словам Гетьмана, в этом районе отсутствует значительное сосредоточение российских войск, а соотношение сил составляет примерно один к трем в пользу РФ, как и на других участках фронта. Основные наступательные действия окупантов, по его мнению, могут быть направлены не на Днепр, а на Запорожское направление.

"Мы ожидали две наступательные операции осенью этого года. Три операции весной россияне провалили, не достигли цели, которые они сами анонсировали. Сейчас мы ожидали две", — добавил эксперт.

Гетман также подчеркнул, что усиление активности российских войск на севере Запорожской области может свидетельствовать о готовящемся основном ударе.

"Поэтому эта активизация на севере области той группировки, которая концентрировалась в Запорожском направлении, вполне возможно, может быть именно попыткой атаковать в Запорожском направлении", — пояснил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Герасимов доложил Путину о наступлении РФ. Российские оккупационные войска наступают в направлении Запорожья и наносят массированные удары по Украине. Об этом говорится в заявлении начальника генштаба страны-агрессора Валерия Герасимова.

Во время совещания Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожья.

  "Боевые действия сейчас происходят за владение населенными пунктами Приморское и Степногорск", — говорит начальник генштаба России.

Кроме того, по словам Герасимова, продолжается плановая "целенаправленная нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".



