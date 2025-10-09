Герасимов доповів Путіну про наступ РФ: до якого міста наближаються окупанти

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Російські окупаційні війська наступають у напрямку Запоріжжя та завдають масованих ударів по Україні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві начальника генштабу країни-агресора Валерія Герасимова.
Путін та Герасимов. Фото: з відкритих джерел
Під час наради Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну, що війська угруповання "Дніпро" настають у напрямку міста Запоріжжя.
Крім того, за словами Герасимова, продовжується планове "цілеспрямоване завдання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України".
Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін дотримується думки, що Росія здатна "пережити" Україну та Захід у війні на виснаження. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли американські аналітики Інституту війни.
В ISW зазначають, що російський диктатор дійсно вважає, що безкомпромісна перемога РФ над Україною все ще можлива і чекає на її повну капітуляцію.
Стратегія Путіна щодо перемоги над Україною, а також у протистоянні колективному Заходу — війна на виснаження, яка передбачає свої правила.
Експерти зазначають, що війна на виснаження – це боротьба на витривалість, у якій важливіше, хто довше протримається. Перемагає не той, хто швидше настає, а той, у кого довше вистачає ресурсів, економіки та моральних сил.