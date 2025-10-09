Герасимов доповів Путіну про наступ РФ: до якого міста наближаються окупанти

Російські окупаційні війська наступають у напрямку Запоріжжя та завдають масованих ударів по Україні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві начальника генштабу країни-агресора Валерія Герасимова.

Путін та Герасимов. Фото: з відкритих джерел

Під час наради Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну, що війська угруповання "Дніпро" настають у напрямку міста Запоріжжя.

"Бойові дії зараз відбуваються за володіння населеними пунктами Приморське та Степногірськ", — говорить начальник генштабу Росії.

Крім того, за словами Герасимова, продовжується планове "цілеспрямоване завдання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України".

"Пріоритет віддається поразці підприємств із виробництва ракетних комплексів та безпілотних літальних апаратів великої дальності", — стверджує глава російського генштабу.

В ISW зазначають, що російський диктатор дійсно вважає, що безкомпромісна перемога РФ над Україною все ще можлива і чекає на її повну капітуляцію.

Стратегія Путіна щодо перемоги над Україною, а також у протистоянні колективному Заходу — війна на виснаження, яка передбачає свої правила.

Експерти зазначають, що війна на виснаження – це боротьба на витривалість, у якій важливіше, хто довше протримається. Перемагає не той, хто швидше настає, а той, у кого довше вистачає ресурсів, економіки та моральних сил.



