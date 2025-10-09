Герасимов доложил Путину о наступлении РФ: к какому городу приближаются оккупанты

Российские оккупационные войска наступают в направлении Запорожья и наносят массированные удары по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении начальника генштаба страны-агрессора Валерия Герасимова.

Путин и Герасимов. Фото: из открытых источников

Во время совещания Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье.

"Боевые действия сейчас происходят за обладание населенными пунктами Приморское и Степногорск", — говорит начальник генштаба рф.

Кроме того, по словам Герасимова, продолжается плановое "целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".

"Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", — утверждает глава российского генштаба.

В ISW отмечают, что российский диктатор действительно считает, что бескомпромиссная победа РФ над Украиной все еще возможна и ждет ее полной капитуляции.

Стратегия Путина по победе над Украиной, а также в противостоянии коллективному Западу — война на истощение, которая предусматривает свои правила.

Эксперты отмечают, война на истощение – это борьба на выносливость, в которой важнее, кто дольше продержится. Побеждает не тот, кто быстрее наступает, а тот, у кого дольше хватает ресурсов, экономики и моральных сил.



