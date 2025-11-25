Держава запускає масштабну ініціативу для переселенців – кому дадуть ваучер, як довго він діє і коли розпочати приймати заяви

В Україні офіційно запрацювала програма житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб зі статусом учасників бойових дій або з інвалідністю, здобутою внаслідок війни. Про це повідомляють на сайті Верховної Ради. Процедуру визначено постановою Кабінету Міністрів №1176 від 22 вересня 2025 року, яка відкриває шлях до першого етапу забезпечення житлом понад три тисячі переселених сімей.

Житлові ваучери для ВПО: держава запускає новий етап підтримки переселенців

Незважаючи на старт програми, подати заявку поки що неможливо. Правительство заклало одразу три канали подачі документів, які запрацюють після технічного запуску — через застосування "Дія" , ЦНАПи та нотаріусів. Після подачі документи будуть розглядати протягом 30 днів, а залишкове рішення будуть ухвалювати комісії при місцевих органах влади або військових адміністраціях.

Житловий ваучер буде діяти п'ять років і може бути використаний на купівлю житла, його будівництво або погашення іпотечного кредиту. Основна мета програми – допомогти людям, які втратили дім через війну, повернутися до стабільного життя та мати довгострокове житлове рішення.

Право на отримання ваучерів матиме ВПО, які відповідають низці критеріїв. Це переселенці з тимчасово окупованих територій, які не беруть участі в інших державних житлових програмах і не володіють придатним для проживання житлом на підконтрольних Україні територіях. Водночас заявники не повинні мати вироків за державну зраду чи колабораціонізм і не можуть перебувати у санкційних списках.

Міжнародні партнери вже підтвердили фінансування першої хвилі — ваучери отримають майже 3 700 сімей, які підпадають під умови програми. Правительство очікує, що це стане початком масштабної системи підтримки потерпілих від війни українців.

Нагадаємо, портал " Коментарі " раніше писав, що ВПО можуть отримати грошову допомогу на оренду житла від УВКБ ООН. Програма діє у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Запорізькій областях.