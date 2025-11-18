ВПО можуть отримати грошову допомогу на оренду житла від УВКБ ООН. Програма діє у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

ВПО отримають грошову допомогу на оренду житла: як взяти участь

Які ВПО зможуть взяти участь:

▪ проживають у МТП під загрозою виселення;

▪ орендують житло з незадовільними умовами або є загроза виселення;

▪ є спроможними в подальшому самостійно сплачувати оренду;

▪ повернулися із-за кордону та відповідають зазначеним критеріям.

Допомога передбачає відшкодування вартості оренди житла протягом шести місяців, при цьому ВПО має самостійно знайти помешкання та сплатити перші два місяці його оренди, які потім буде компенсовано.

Для участі у програмі потрібно заповнити анкету на сайті офіційного партнера проєкту БФ "Право на захист".

"Важливо, що допомогу можна витрачати виключно на оренду житла – УВКБ ООН перевірятиме наявність відповідних платіжних документів", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вже незабаром, 24 листопада набере чинності Постанова Уряду №1176 щодо надання допомоги окремим категоріям ВПО за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях (далі – ТОТ). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова.

Право на компенсації матимуть:

▪ учасники бойових дій;

▪ особи з інвалідністю внаслідок війни;

▪ за умови відсутності власного житла, крім ТОТ та територій бойових дій.

Розмір допомоги – 2 млн грн на одну особу або родину у вигляді ваучера, який можна буде використати на придбання нового житла, як перший внесок або для погашення іпотеки.

"Подавати заяви можна буде після того, як з’явиться технічна можливість у Дії — це має відбутися протягом 4 місяців з дня набрання чинності Постановою. Заяви подаються в електронній формі через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Розглядатиме заяви створена місцевими органами влади комісія, яка протягом 30 календарних днів після подання заяви має прийняти рішення щодо надання житлового ваучера", – повідомив нардеп.