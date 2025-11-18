ВПЛ могут получить денежную помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Программа действует в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

ВПЛ получат денежную помощь на аренду жилья: как принять участие

Какие ВПЛ смогут принять участие:

▪ проживают в МВП под угрозой выселения;

▪ арендуют жилье с неудовлетворительными условиями или есть угроза выселения;

▪ способны в дальнейшем самостоятельно платить аренду;

▪ вернулись из-за границы и отвечают указанным критериям.

Помощь предусматривает возмещение стоимости аренды жилья в течение шести месяцев, при этом ВПЛ должен самостоятельно найти жилье и оплатить первые два месяца его аренды, которые затем будут компенсированы.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету на сайте официального партнера проекта БФ "Право на защиту".

"Важно, что помощь можно тратить исключительно на аренду жилья – УВКБ ООН будет проверять наличие соответствующих платежных документов", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что уже в скором времени, 24 ноября вступит в силу Постановление Правительства №1176 о предоставлении помощи отдельным категориям ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях (далее – ВОТ). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Право на компенсации будут иметь:

▪ участники боевых действий;

▪ лица с инвалидностью в результате войны;

▪ при отсутствии собственного жилья, кроме ВОТ и территорий боевых действий.

Размер пособия – 2 млн грн на одного человека или семью в виде ваучера, который можно будет использовать на приобретение нового жилья, как первый взнос или для погашения ипотеки.

"Подавать заявления можно будет после того, как появится техническая возможность в Дие — это должно произойти в течение 4 месяцев со дня вступления Постановления в силу. Заявления подаются в электронной форме через Дию, ЦНАП или нотариус. Рассматривать заявления создана местными органами власти комиссия, которая в течение 30 календарных дней после подачи заявления должна принять решение о предоставлении жилого ваучера", – сообщил нардеп.