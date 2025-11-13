Вже незабаром, 24 листопада набере чинності Постанова Уряду №1176 щодо надання допомоги окремим категоріям ВПО за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях (далі – ТОТ). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова.

Два мільйони грн для ВПО за втрачене житло на ТОТ: коли і куди подавати заяви

Право на компенсації матимуть:

▪ учасники бойових дій;

▪ особи з інвалідністю внаслідок війни;

▪ за умови відсутності власного житла, крім ТОТ та територій бойових дій.

Розмір допомоги – 2 млн грн на одну особу або родину у вигляді ваучера, який можна буде використати на придбання нового житла, як перший внесок або для погашення іпотеки.

"Подавати заяви можна буде після того, як з’явиться технічна можливість у Дії — це має відбутися протягом 4 місяців з дня набрання чинності Постановою. Заяви подаються в електронній формі через Дію, ЦНАП або нотаріуса.

Розглядатиме заяви створена місцевими органами влади комісія, яка протягом 30 календарних днів після подання заяви має прийняти рішення щодо надання житлового ваучера", – повідомив нардеп.

За словами політика, це лише перший етап компенсацій ВПО за втрачене житло на ТОТ.

"Уряд має активніше шукати ресурси для того, аби ця опція стала доступною для кожного вимушеного переселенця", – наголосив Фролов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з початку грудня більше ніж 600 тисяч українських сімей зможуть отримати грошову виплату за урядовою програмою "Тепла зима". Йдеться про одноразову допомогу в розмірі 6500 гривень, які можна буде використати на одяг, взуття та ліки. Однак отримати таку виплату зможуть лише певні категорії громадян – ті, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.