Вскоре 24 ноября вступит в силу Постановление Правительства №1176 о предоставлении помощи отдельным категориям ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях (далее – ВОТ). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Два миллиона грн для ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: когда и куда подавать заявления

Право на компенсации будут иметь:

▪ участники боевых действий;

▪ лица с инвалидностью в результате войны;

▪ при отсутствии собственного жилья, кроме ВОТ и территорий боевых действий.

Размер пособия – 2 млн грн на одного человека или семью в виде ваучера, который можно будет использовать на приобретение нового жилья, как первый взнос или для погашения ипотеки.

"Подавать заявления можно будет после того, как появится техническая возможность в Дие – это должно произойти в течение 4 месяцев со дня вступления в силу Постановления. Заявления подаются в электронной форме через Дию, ЦНАП или нотариус.

Рассматривать заявления созданная местными органами власти комиссия, которая в течение 30 календарных дней после подачи заявления должна принять решение о предоставлении жилого ваучера", – сообщил нардеп.

По словам политика, это только первый этап компенсаций ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ.

"Правительство должно активнее искать ресурсы для того, чтобы эта опция стала доступной для каждого вынужденного переселенца", — подчеркнул Фролов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с начала декабря более 600 тысяч украинских семей смогут получить денежную выплату по правительственной программе "Теплая зима". Речь идет об единовременной помощи в размере 6500 гривен, которые можно использовать на одежду, обувь и лекарства. Однако получить такую выплату смогут только определенные категории граждан – наиболее пострадавшие от войны или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.