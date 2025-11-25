Государство запускает масштабную инициативу для переселенцев – кому дадут ваучер, как долго он действует и когда начать принимать заявления

В Украине официально заработала программа жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц со статусом участников боевых действий или с инвалидностью, полученной в результате войны. Об этом сообщают на сайте Верховной Рады. Процедура определена постановлением Кабинета Министров №1176 от 22 сентября 2025 года, которое открывает путь к первому этапу обеспечения жильем более трех тысяч переселенных семей.

Жилищные ваучеры для ВПЛ: государство запускает новый этап поддержки переселенцев

Несмотря на старт программы, подать заявку пока невозможно. Уряд заложил сразу три канала подачи документов, которые заработают после технического запуска через применение "Действие" , ЦНАПы и нотариусов. После подачи документы будут рассматриваться в течение 30 дней, а остаточное решение будут принимать комиссии при местных органах власти или военных администрациях.

Жилищный ваучер будет действовать пять лет и может быть использован для покупки жилья, его строительства или погашения ипотечного кредита. Основная цель программы – помочь людям, потерявшим дом из-за войны, вернуться к стабильной жизни и иметь долгосрочное жилищное решение.

Право на получение ваучеров будет иметь ВПЛ, соответствующие ряду критериев. Это переселенцы с временно оккупированных территорий, которые не участвуют в других государственных жилищных программах и не обладают пригодным для проживания жильем на подконтрольных Украине территориях. В то же время заявители не должны иметь приговоры за государственную измену или коллаборационизм и не могут находиться в санкционных списках.

Международные партнеры уже подтвердили финансирование первой волны — ваучеры получат около 3 700 семей, подпадающих под условия программы. Правительство ожидает, что это станет началом масштабной системы поддержки пострадавших от войны украинцев.

Напомним, портал " Комментарии " ранее писал, что ВПЛ могут получить денежную помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Программа действует в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.