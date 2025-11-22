День пам’яті жертв Голодоморів: країна згадує геноцид і запалює свічки на знак спротиву та єдності

Сьогодні Україна вшановує День пам’яті жертв Голодоморів — національну дату, яка нагадує про один із найстрашніших злочинів ХХ століття. Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті, підкреслюючи: Голодомор був свідомим геноцидом українців, і його тінь боляче простягається у сьогодення.

Україна вшановує жертв Голодоморів — пам’ять, яка болить і сьогодні

По всій країні проходять жалобні заходи, люди несуть свічки, колоски та квіти, а в церквах і музеях лунають меморіальні акції. Але головний заклик сьогодні один: о 16:00 кожен українець має запалити свічку пам’яті — вдома, на вулиці чи біля меморіалу. Це не лише символічний жест, а й акт нашої національної єдності, визнання правди та прямий сигнал ворогу: нас не змусити забути.

Голодомор 1932–33 років був навмисним винищенням. Кремль тоді намагався задушити українців голодом, караючи за прагнення до свободи. Це визначено як геноцид у Законі України та відповідає міжнародним нормам, зокрема Конвенції ООН про попередження злочину геноциду.

Сьогодні ця пам’ять звучить особливо гостро. Україна знову протистоїть тій самій імперській агресії, що прагнула знищити нас майже століття тому. Росія намагається позбавити українців світла, тепла, води — методи ті самі, лише століття інше.

У Збройних Силах України наголошують: ми пам’ятаємо жертв Голодомору й боремося з тим самим ворогом, який хотів стерти українців з лиця землі.

Сьогодні кожна свічка — це не тільки пам’ять про загиблих, а й промінь нашої незламності.

Запаліть свічку о 16:00.

Вшануймо тих, кого вбив тоталітарний режим.

Покажімо, що сьогодні нас не зламати — як не вдалося і тоді.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що стали відомі терміни, коли делегація США прибуде до РФ для обговорення мирного плану.