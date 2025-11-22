logo

Главная Новости Общество работа и карьера День памяти жертв Голодоморов: страна вспоминает геноцид и зажигает свечи в знак сопротивления и единства
commentss НОВОСТИ Все новости

День памяти жертв Голодоморов: страна вспоминает геноцид и зажигает свечи в знак сопротивления и единства

Украинский институт национальной памяти призывает: сегодня в 16:00 зажгите свечу — почтим миллионы погибших и покажем, что нас невозможно сломать

22 ноября 2025, 10:53
Автор:
avatar

Проніна Анна

Сегодня Украина отмечает День памяти жертв Голодоморов — национальную дату, напоминающую об одном из самых страшных преступлений ХХ века. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти , подчеркивая: Голодомор был сознательным геноцидом украинцев, и его тень больно простирается в настоящее время.

День памяти жертв Голодоморов: страна вспоминает геноцид и зажигает свечи в знак сопротивления и единства

Украина чествует жертв Голодоморов — память, которая болит и сегодня

По всей стране проходят траурные мероприятия, люди несут свечи, колосья и цветы, а в церквях и музеях раздаются мемориальные акции. Но главный призыв сегодня один: в 16:00 каждый украинец должен зажечь свечу памяти дома, на улице или возле мемориала. Это не только символический жест, но акт нашего национального единства, признание правды и прямой сигнал врагу: нас не заставить забыть.

Голодомор 1932-33 годов был умышленным истреблением. Кремль тогда пытался задушить украинцев голодом, наказывая за стремление к свободе. Это определено как геноцид в Законе Украины и соответствует международным нормам, в частности, Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида.

Сегодня эта память звучит особенно остро. Украина снова противостоит той же имперской агрессии, которая стремилась уничтожить нас почти столетие назад. Россия пытается лишить украинцев света, тепла, воды — методы те же, только век другой.

В Вооруженных Силах Украины отмечают : мы помним жертв Голодомора и боремся с тем же врагом, который хотел стереть украинцев с лица земли.

Сегодня каждая свеча — это не только память о погибших, но и луч нашей несокрушимости.

Зажгите свечу в 16:00.
Почтим тех, кого убил тоталитарный режим.
Покажем, что сегодня нас не сломать, как не удалось и тогда.

