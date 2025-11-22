Офіційний Вашингтон вже наступного тижня може направити генералів до Москви для обговорення "мирного плану" щодо України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "The Guardian".

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

"За даними американських джерел, групу американських генералів, ймовірно, вилетить до Москви наприкінці наступного тижня для обговорення мирного плану з Кремлем", — пише видання.

Також джерело близьке до Кремля сказало, що диктатору РФ Володимиру Путіну хоч і "сподобалися" загальні контури плану США, проте документ не відповідає іншим вимогам Москви.

Серед таких, як пише, вказують автори матеріалу – юридично зобов'язуюча гарантія нерозповсюдження НАТО на схід, а також закріплення нейтрального статусу в конституції.

Що стосується потенційного членства в Євросоюзі, джерело заявило, що Москва розгляне його тільки в тому випадку, якщо воно виключатиме військову залишкову, навівши як приклад модель нейтралітету Австрії.

