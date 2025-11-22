logo_ukra

Стали відомі терміни, коли делегація США прибуде до РФ для обговорення мирного плану
Стали відомі терміни, коли делегація США прибуде до РФ для обговорення мирного плану

The Guardian пише про те, що Путіну хоч і "сподобалися" загальні контури плану США щодо припинення війни в Україні, проте документ не відповідає іншим вимогам Москви

22 листопада 2025, 09:40
Автор:
Кравцев Сергей

Офіційний Вашингтон вже наступного тижня може направити генералів до Москви для обговорення "мирного плану" щодо України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "The Guardian".

Стали відомі терміни, коли делегація США прибуде до РФ для обговорення мирного плану

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

"За даними американських джерел, групу американських генералів, ймовірно, вилетить до Москви наприкінці наступного тижня для обговорення мирного плану з Кремлем", — пише видання.

Також джерело близьке до Кремля сказало, що диктатору РФ Володимиру Путіну хоч і "сподобалися" загальні контури плану США, проте документ не відповідає іншим вимогам Москви.

Серед таких, як пише, вказують автори матеріалу – юридично зобов'язуюча гарантія нерозповсюдження НАТО на схід, а також закріплення нейтрального статусу в конституції.

Що стосується потенційного членства в Євросоюзі, джерело заявило, що Москва розгляне його тільки в тому випадку, якщо воно виключатиме військову залишкову, навівши як приклад модель нейтралітету Австрії.                                                                         

Читайте також на порталі "Коментарі" — виступ Володимира Зеленського з приводу 28 пунктів мирного плану Трампа виглядає як спроба президента в останній момент зберегти особу перед прийняттям важких рішень, але проблема не в рішеннях. Проблема в тому, що влада має робити більше для того, щоб рішення не мали максимально тяжких для країни наслідків. Таку думку висловив політичний оглядач нардеп Микола Княжицький.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Трампа назвали три ключові умови для мирного плану щодо України.




Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/21/zelenskyy-says-ukraine-faces-most-difficult-moment-as-trump-pushes-plan-to-end-war
