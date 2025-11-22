logo

Война с Россией Стали известны сроки, когда делегация США прибудет в РФ для обсуждения мирного плана
Стали известны сроки, когда делегация США прибудет в РФ для обсуждения мирного плана

The Guardian пишет о том, что Путину хоть и "понравились" общие контуры плана США по прекращению войны в Украине, однако документ не отвечает другим требованием Москвы

22 ноября 2025, 09:40
Автор:
Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон уже на следующей неделе может направить генералов в Москву для обсуждений "мирного плана" по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Guardian".

Стали известны сроки, когда делегация США прибудет в РФ для обсуждения мирного плана

США и РФ. Фото: из открытых источников

"По данным американских источников, группу американских генералов, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей неделе для обсуждения "мирного плана" с Кремлем", — пишет издание.

Также источник близкий к Кремлю сказал, что диктатору РФ Владимиру Путину хоть и "понравились" общие контуры плана США, однако документ не отвечает другим требованием Москвы.

Среди таких, как пишет указывают авторы материала – юридически обязывающая гарантия нераспространения НАТО на восток, а также закрепление нейтрального статуса в конституции.

Что касается потенциального членства в Евросоюзе, источник заявил, что Москва рассмотрит его только в том случае, если оно будет исключать военную оставляющую, приведя в качестве примера модель нейтралитета Австрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — выступление Владимира Зеленского по поводу 28 пунктов мирного плана Трампа выглядит как попытка президента в последний момент сохранить лицо перед принятием трудных решений, но проблема не в решениях. Проблема в том, что власти должны делать больше для того, чтобы решения не имели максимально тяжелых для страны последствий. Такое мнение высказал политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий.                         

Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа назвали три ключевых условия для мирного плана по Украине.




Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/21/zelenskyy-says-ukraine-faces-most-difficult-moment-as-trump-pushes-plan-to-end-war
