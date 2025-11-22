Официальный Вашингтон уже на следующей неделе может направить генералов в Москву для обсуждений "мирного плана" по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Guardian".

США и РФ. Фото: из открытых источников

"По данным американских источников, группу американских генералов, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей неделе для обсуждения "мирного плана" с Кремлем", — пишет издание.

Также источник близкий к Кремлю сказал, что диктатору РФ Владимиру Путину хоть и "понравились" общие контуры плана США, однако документ не отвечает другим требованием Москвы.

Среди таких, как пишет указывают авторы материала – юридически обязывающая гарантия нераспространения НАТО на восток, а также закрепление нейтрального статуса в конституции.

Что касается потенциального членства в Евросоюзе, источник заявил, что Москва рассмотрит его только в том случае, если оно будет исключать военную оставляющую, приведя в качестве примера модель нейтралитета Австрии.

