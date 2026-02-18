Цифри вражають: скільки безробітних зареєстрували в Україні під час війни

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуація на ринку праці від початку війни змінилася. У 2025 році повідомляли про значний брак кадрів. Портал “Коментарі” дізнався у Державному центрі зайнятості, який рівень безробіття фіксували в України в період 2022-2025 років.
Безробіття. Фото портал "Коментарі"
У Центрі повідомили, що розрахунок та оприлюднення даних щодо рівня безробіття населення в Україні (за методологією Міжнародної організації праці) здійснюється Державною службою статистики України на підставі вибіркових обстежень робочої сили.
Щодо кількості безробітних, то у Центрі повідомили, що найбільше безробітних реєструвалося у 2022 році — 867 636 осіб. Загалом по роках щодо кількості безробітних у Центрі надали наступну інформацію:
2022 рік: отримували послуги — 1 045 988 осіб, з них, мали статус безробітного — 867 636 осіб;
2023 рік: отримували послуги — 664 572 осіб, з них, мали статус безробітного — 483 245 осіб;
2024 рік: отримували послуги — 593 820 осіб, з них, мали статус безробітного — 388 449 осіб;
2025 рік: отримували послуги — 639 687 осіб, з них, мали статус безробітного — 358 396 осіб.
Найбільше осіб мали статус безробітного за весь запитуваний період у Дніпропетровській області, на другому місці за кількістю безробітних — Харківська область.
