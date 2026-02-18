logo_ukra

Цифри вражають: скільки безробітних зареєстрували в Україні під час війни

Кількість безробітних, яку зареєстрували в Україні у 2022-2025 роках

18 лютого 2026, 13:02
Ситуація на ринку праці від початку війни змінилася. У 2025 році повідомляли про значний брак кадрів. Портал “Коментарі” дізнався у Державному центрі зайнятості, який рівень безробіття фіксували в України в період 2022-2025 років. 

Цифри вражають: скільки безробітних зареєстрували в Україні під час війни

Безробіття. Фото портал "Коментарі"

У Центрі повідомили, що розрахунок та оприлюднення даних щодо рівня безробіття населення в Україні (за методологією Міжнародної організації праці) здійснюється Державною службою статистики України на підставі вибіркових обстежень робочої сили.

“Результати відповідних обстежень, зокрема щодо рівня безробіття, органами державної статистики з 2022 року не оприлюднюються”, — уточнили у Центрі. 

Щодо кількості безробітних, то у Центрі повідомили, що найбільше безробітних реєструвалося у 2022 році — 867 636 осіб. Загалом по роках щодо кількості безробітних у Центрі надали наступну інформацію: 

  • 2022 рік: отримували послуги — 1 045 988 осіб, з них, мали статус безробітного — 867 636 осіб; 

  • 2023 рік: отримували послуги — 664 572 осіб, з них, мали статус безробітного — 483 245 осіб; 

  • 2024 рік: отримували послуги — 593 820 осіб, з них, мали статус безробітного — 388 449 осіб;

  • 2025 рік: отримували послуги — 639 687 осіб, з них, мали статус безробітного — 358 396 осіб. 

Найбільше осіб мали статус безробітного за весь запитуваний період у Дніпропетровській області, на другому місці за кількістю безробітних — Харківська область. 

Цифри вражають: скільки безробітних зареєстрували в Україні під час війни - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, спеціалістів у яких галузях не вистачатиме в Україні у 2026 році та який дефіцит кадрів фіксувався у 2025 році.




