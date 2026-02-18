Цифры впечатляют: сколько безработных зарегистрировали в Украине во время войны

Ситуация на рынке труда с начала войны изменилась. В 2025 году сообщали о значительной нехватке кадров. Портал "Комментарии" узнал в Государственном центре занятости, какой уровень безработицы фиксировали в Украине в период 2022-2025 годов.

Безработица. Фото портал "Комментарии"

В Центре сообщили, что расчет и обнародование данных уровня безработицы населения в Украине (по методологии Международной организации труда) осуществляется Государственной службой статистики Украины на основании выборочных обследований рабочей силы.

"Результаты соответствующих обследований, в частности, по уровню безработицы, органами государственной статистики с 2022 года не обнародуются", — уточнили в Центре.

Что касается количества безработных, то в Центре сообщили, что больше безработных регистрировалось в 2022 году — 867 636 человек. В целом по годам по количеству безработных в Центре предоставили следующую информацию:

2022 год: получали услуги – 1 045 988 человек, из них, имели статус безработного – 867 636 человек;

2023 год: получали услуги – 664 572 человек, из них, имели статус безработного – 483 245 человек;

2024 год: получали услуги – 593 820 человек, из них, имели статус безработного – 388 449 человек;

2025 год: получали услуги – 639 687 человек, из них, имели статус безработного – 358 396 человек.

Больше всего лиц имели статус безработного за весь запрашиваемый период в Днепропетровской области, на втором месте по количеству безработных – Харьковская область.

Напомним: портал "Комментарии" писал, специалистов в каких отраслях не будет хватать в Украине в 2026 году и какой дефицит кадров фиксировался в 2025 году.



