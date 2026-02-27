Звучить дивно: Зеленський жорстко звернувся до Путіна щодо вимог на переговорах

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з Володимиром Путіним заради миру, водночас чітко відкинув будь-які територіальні поступки.

Фото: з відкритих джерел

"Це наша територія, і звучить неймовірно дивно, чому ми повинні покинути нашу землю?", — наголосив він в ексклюзивному інтерв’ю Sky News.

Зеленський наголосив, що зробить усе можливе для встановлення миру, але межі компромісу є чіткими — українські землі залишаються непохитними.

Глава держави також звернувся до Сполучених Штатів, закликаючи їх посилити тиск на Москву. Він переконаний, що Вашингтон має достатньо важелів, аби вплинути на хід війни:



"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони про себе думають. І вони справді чинять тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", — каже Зеленський.

За словами Зеленського, розширення санкцій, зокрема проти родин російських посадовців, а також постачання сучасного озброєння Україні, створить реальні умови для серйозних переговорів із Кремлем.

Президент переконаний, що ключові рішення щодо завершення війни можуть бути ухвалені вже в найближчі місяці.

"Зараз я думаю, що у нас є шанс… залежить від цих місяців, чи матимемо ми шанс завершити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах", — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що саме міжнародна підтримка та тиск на Москву можуть стати вирішальними чинниками, які визначать долю війни, і що Україна готова до переговорів лише на умовах збереження своєї територіальної цілісності.

