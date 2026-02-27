Звучит странно: Зеленский жестко обратился к Путину по поводу требований на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Владимиром Путиным ради мира, в то же время четко отверг любые территориальные уступки.

"Это наша территория и звучит невероятно странно, почему мы должны покинуть нашу землю?", — подчеркнул он в эксклюзивном интервью Sky News.

Зеленский подчеркнул, что сделает все возможное для установления мира, но границы компромисса четкие — украинские земли остаются непоколебимыми.

Глава государства также обратился в Соединенные Штаты, призывая их усилить давление на Москву. Он убежден, что у Вашингтона достаточно рычагов, чтобы повлиять на ход войны:



"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они о себе думают. И они действительно оказывают давление на Путина. Они могут остановить эту войну", – говорит Зеленский.

По словам Зеленского, расширение санкций, в частности, против семей российских чиновников, а также поставки современного вооружения Украине, создаст реальные условия для серьезных переговоров с Кремлем.

Президент убежден, что ключевые решения по завершению войны могут быть приняты уже в ближайшие месяцы.

"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс… зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс завершить войну к осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что именно международная поддержка и давление на Москву могут стать решающими факторами, определяющими судьбу войны, и что Украина готова к переговорам только на условиях сохранения своей территориальной целостности.

