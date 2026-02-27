Все вирішиться за місяці: озвучено неочікуваний прогноз закінчення війни в Україні

Громадський активіст, волонтер та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов, який з 2014 року безпосередньо спостерігає за трансформацією фронту, аналізує ймовірність компромісу та роль глобальних гравців у наближенні фіналу протистояння.

Фото: з відкритих джерел

"Коли нарешті настане кінець війни? Не "перемога", бо в абсолютній формі вона знову здається недосяжною, а саме завершення. Можливо, це буде компроміс, але точно не зрада — скоріше, вимушена пауза", — зазначає експерт.

На його думку, зовнішні гравці прагнуть швидкого вирішення. Зокрема президент США Дональд Трамп прагне закінчити війну за місяць, ми ж прагнемо воювати за справедливість", тоді як Путін і надалі ставить за мету повне загарбання України.

"У будь-якому разі розв’язка вже близько. І ми, і ворог — виснажені. Жодна зі сторін не має ресурсів для масштабних наступальних операцій чи стратегічних резервів", — зазначає волонтер.

Юрій Касьянов підкреслює, що класичні стратегії та тактики Другої світової сьогодні не діють: "Війна перетворилася на кривавий "базарний торг" у стилі Трампа". Перевага в танках або чисельність піхоти більше не вирішують долю бою — ключове значення мають якість, креативність, стійкість та технологічні ресурси. Штучний інтелект дедалі більше впливає на фронт, проте "ціна питання для нашого органічного життя — межа між життям і смертю".

Він зауважує, що дипломатія теж набуває іншого сенсу.

"Зеленський заявляє про готовність до розмови з Путіним. Проте виникає питання: заради чого? Подивитися в очі, змусити покаятися чи обговорити щось посеред моря крові? Які в нас аргументи для перемовин?", — наголошує волонтер.

"На жаль, сьогодні ми не є повноцінним суб’єктом світової політики… Саме Штати залишаються супердержавою, здатною впливати на континентальні конфлікти". Він переконаний, що "за місяць, два чи три все вирішиться. Нам же залишається одне — міцно тримати оборону", — підсумував він.

