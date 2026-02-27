Все решится через месяцы: озвучен неожиданный прогноз окончания войны в Украине

Общественный активист, волонтер и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов, с 2014 года непосредственно наблюдающий трансформацию фронта, анализирует вероятность компромисса и роль глобальных игроков в приближении финала противостояния.

Фото: из открытых источников

"Когда наконец-то наступит конец войны? Не "победа", потому что в абсолютной форме она снова кажется недостижимой, а именно завершение. Возможно, это будет компромисс, но точно не измена — скорее вынужденная пауза", — отмечает эксперт.

По его мнению, внешние игроки стремятся к быстрому решению. В частности, президент США Дональд Трамп стремится закончить войну через месяц, мы же стремимся воевать за справедливость", тогда как Путин и дальше ставит целью полное захват Украины.

"В любом случае развязка уже близка. И мы, и враг — истощены. У одной из сторон нет ресурсов для масштабных наступательных операций или стратегических резервов", — отмечает волонтер.

Юрий Касьянов подчеркивает, что классические стратегии и тактики Второй мировой сегодня бездействуют: "Война превратилась в кровавый "базарный торг" в стиле Трампа". Преимущество в танках или численность пехоты больше не решают судьбу боя – ключевое значение имеют качество, креативность, устойчивость и технологические ресурсы. Искусственный интеллект все больше влияет на фронт, однако "цена вопроса для нашей органической жизни — граница между жизнью и смертью".

Он отмечает, что дипломатия тоже приобретает другой смысл.

"Зеленский заявляет о готовности к разговору с Путиным. Однако возникает вопрос: ради чего? Посмотреть в глаза, заставить покаяться или обсудить что-нибудь посреди моря крови? Какие у нас аргументы для переговоров?", — отмечает волонтер.

"К сожалению, сегодня мы не являемся полноценным субъектом мировой политики… Именно Штаты остаются супердержавой, способной влиять на континентальные конфликты". Он убежден, что "за месяц, два или три все решится. Нам же остается одно – крепко держать оборону", — подытожил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что утром 27 февраля центр Сум стал объектом атаки российского ударного беспилотника. После первого попадания в здание вспыхнул пожар, а враг коварно нанес повторный удар, когда на месте уже работали спасатели. К счастью, оперативные службы успели эвакуировать 50 человек из помещения и пострадавших не было.