Зволікати немає часу: в Раді розповіли, що РФ готує в Україні

Росія прицільно б’є по українських АЗС. У Раді розповіли, до чого готуватися та чи загрожує Україні паливний дефіцит.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що українці не мають відчути дефіциту бензину, адже фактично все пальне, яке заводиться в країну, відразу продається “з коліс”.

“Єдине, де зараз є виклик, це прифронтові регіони Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Чернігівська області. Там де ворог безпосередньо цілить по автозаправних станціях”, — зазначив політик.

За його словами, варто розглянути можливість надавати короткострокові, квартальні, піврічні дозволи на продаж пального без ліцензій і без будь-яких оформлень документів. Єдине, зазначив парламентар, це має бути або ФОП, або товариство з обмеженою відповідальністю. Політик зазначив, що дозволить, умовно кажучи, продавати пальне з коліс, з невеликих бензовозів. Він зазначив, що це, звісно, ризик. Однак працівники АЗС зараз під великим ризиком. А ворог нищить АЗС — між Харковом та Дніпром уже немає вцілілих.

“І скоріш за все Росія буде і надалі продовжувати тероризувати, вибивати всі станції. А логістику нам потрібно зберегти як для військових, так і для волонтерів. Так само і для медиків, і для ДСНС, і для Нацполіції, і для звичайних цивільних. Тому нам потрібно якісь знаходити швидкі рішення. Захистити від шахедів всі АЗС неможливо. І ми розуміємо, що Росія буде намагатися дотягнутись до кожної з них”, — припустив народний депутат.

У підсумку зазначив, що все ж дефіциту не буде, але потрібні такі швидкі рішення, щоб дати можливість людям бути з бензином і з дизелем у прифронтових регіонах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готова миттєво припинити війну.



