Зволікати немає часу: в Раді розповіли, що РФ готує в Україні

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Кречмаровская Наталия
Росія прицільно б’є по українських АЗС. У Раді розповіли, до чого готуватися та чи загрожує Україні паливний дефіцит.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що українці не мають відчути дефіциту бензину, адже фактично все пальне, яке заводиться в країну, відразу продається “з коліс”.
За його словами, варто розглянути можливість надавати короткострокові, квартальні, піврічні дозволи на продаж пального без ліцензій і без будь-яких оформлень документів. Єдине, зазначив парламентар, це має бути або ФОП, або товариство з обмеженою відповідальністю. Політик зазначив, що дозволить, умовно кажучи, продавати пальне з коліс, з невеликих бензовозів. Він зазначив, що це, звісно, ризик. Однак працівники АЗС зараз під великим ризиком. А ворог нищить АЗС — між Харковом та Дніпром уже немає вцілілих.
У підсумку зазначив, що все ж дефіциту не буде, але потрібні такі швидкі рішення, щоб дати можливість людям бути з бензином і з дизелем у прифронтових регіонах.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готова миттєво припинити війну.