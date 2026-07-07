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Зволікати немає часу: в Раді розповіли, що РФ готує в Україні

Народний депутат Нагорняк розповів, що буде з бензином в Україні

7 липня 2026, 23:52
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Кречмаровская Наталия

Росія прицільно б’є по українських АЗС. У Раді розповіли, до чого готуватися та чи загрожує Україні паливний дефіцит. 

Зволікати немає часу: в Раді розповіли, що РФ готує в Україні

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що українці не мають відчути дефіциту бензину, адже фактично все пальне, яке заводиться в країну, відразу продається “з коліс”. 

“Єдине, де зараз є виклик, це прифронтові регіони Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Чернігівська області. Там де ворог безпосередньо цілить по автозаправних станціях”, — зазначив політик. 

За його словами, варто розглянути можливість надавати короткострокові, квартальні, піврічні  дозволи на продаж пального без ліцензій і без будь-яких оформлень документів. Єдине, зазначив парламентар, це має бути або ФОП, або товариство з обмеженою відповідальністю. Політик зазначив, що дозволить, умовно кажучи, продавати пальне з коліс, з невеликих бензовозів. Він зазначив, що це, звісно, ризик. Однак працівники АЗС зараз під великим ризиком. А ворог нищить АЗС — між Харковом та Дніпром уже немає вцілілих. 

“І скоріш за все Росія буде і надалі продовжувати тероризувати, вибивати всі станції. А логістику нам потрібно зберегти як для військових, так і для волонтерів. Так само і для медиків, і для ДСНС, і для Нацполіції, і для звичайних цивільних. Тому нам потрібно якісь знаходити швидкі рішення. Захистити від шахедів всі АЗС неможливо. І ми розуміємо, що Росія буде намагатися дотягнутись до кожної з них”, — припустив народний депутат.

У підсумку зазначив, що все ж дефіциту не буде, але потрібні такі швидкі рішення, щоб дати можливість людям бути з бензином і з дизелем у прифронтових регіонах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готова миттєво припинити війну. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=g9XHkK23C-0
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