Медлить нет времени: в Раде рассказали, что РФ готовит в Украине

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Кречмаровская Наталия
Россия прицельно бьет по украинским АЗС. В Раде рассказали, к чему готовиться и угрожает ли Украине топливный дефицит.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что украинцы не должны испытать дефицита бензина, ведь фактически все топливо, которое заводится в страну, сразу продается "с колес".
По его словам, следует рассмотреть возможность давать краткосрочные, квартальные, полугодовые разрешения на продажу горючего без лицензий и без каких-либо оформлений документов. Единственное, отметил парламентарий, это должно быть либо ФЛП, либо общество с ограниченной ответственностью. Политик отметил, что позволит, условно говоря, продавать горючее из колес, из небольших бензовозов. Он отметил, что это, конечно, риск. Однако работники АЗС сейчас находятся под большим риском. А враг уничтожает АЗС – между Харьковом и Днепром уже нет уцелевших.
В итоге отметил, что все же дефицита не будет, но нужны столь быстрые решения, чтобы дать возможность людям быть с бензином и с дизелем в прифронтовых регионах.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готова мгновенно прекратить войну.