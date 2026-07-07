Медлить нет времени: в Раде рассказали, что РФ готовит в Украине

Россия прицельно бьет по украинским АЗС. В Раде рассказали, к чему готовиться и угрожает ли Украине топливный дефицит.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что украинцы не должны испытать дефицита бензина, ведь фактически все топливо, которое заводится в страну, сразу продается "с колес".

"Единственное, где сейчас есть вызов, это прифронтовые регионы Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Черниговская области. Там, где враг непосредственно целит по автозаправочным станциям", — отметил политик.

По его словам, следует рассмотреть возможность давать краткосрочные, квартальные, полугодовые разрешения на продажу горючего без лицензий и без каких-либо оформлений документов. Единственное, отметил парламентарий, это должно быть либо ФЛП, либо общество с ограниченной ответственностью. Политик отметил, что позволит, условно говоря, продавать горючее из колес, из небольших бензовозов. Он отметил, что это, конечно, риск. Однако работники АЗС сейчас находятся под большим риском. А враг уничтожает АЗС – между Харьковом и Днепром уже нет уцелевших.

"И скорее всего Россия будет и впредь продолжать терроризировать, выбивать все станции. А логистику нам нужно сохранить как для военных, так и для волонтеров. Так же и для медиков, и для ГСЧС, и для Нацполиции, и для обычных гражданских. Поэтому нам нужно какие-то находить быстрые решения. Защитить от шахедов все АЗС невозможно. И мы понимаем, что Россия будет пытаться дотянуться до каждой из них", – предположил народный депутат.

В итоге отметил, что все же дефицита не будет, но нужны столь быстрые решения, чтобы дать возможность людям быть с бензином и с дизелем в прифронтовых регионах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готова мгновенно прекратить войну.



