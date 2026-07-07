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Росія готова миттєво зупинити війну: що заявили у Путіна

У Путіна вчергове нагадали про умови завершення війни

7 липня 2026, 21:23
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Кречмаровская Наталия

Росія готова швидко завершити війну проти України. Про це заявив прессекретар лідера РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. 

Росія готова миттєво зупинити війну: що заявили у Путіна

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

“Зеленський повинен вивести ЗСУ з регіонів РФ та юридично визнати фактичну ситуацію на землі”, — нагадав про вимоги Кремля Пєсков. 

За його словами, війна закінчиться наступного дня, якщо Зеленський прийме відповідальне рішення. У Путіна зазначили, що так звана “СВО” була вимушеною після того, як Європа і США не стали слухати про заклопотаності РФ, пише російське видання “Тасс”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Сполучені Штати Америки відверто підтримали Україну, а Дональд Трамп похвалив президента Володимира Зеленського. 

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що важливим є те, що США змінили свою позицію стосовно України. 

“Дуже важливі тенденції, які проявляються з боку Сполучених Штатів в переговорному процесі. Те, чого не було раніше. Якщо віцепрезидент США Джей Ді Венс, який ніколи не був нашим симпатиком, ніколи не підтримував Україну, він визнає воєнні успіхи України. І він визнає, що зараз саме воєнний паритет і на фронті, і в повітряній війні, може бути головною рушійною силою подальших мирних переговорів. Це важливо. Американці це розуміють і це зміна в підході”, — пояснив він. 

За словами політолога, починаючи з минулого року, з Анкориджа, США для себе обрали наступний шлях переговорів — домовлятися про велику мирну угоду, де Україна має піти на певні поступки Росії. Він зазначив, що насправді публічно Путін і Кремль ніколи не погоджувались на те, що вони обмежаться тільки Донбасом.



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Джерело: https://t.me/tass_agency/384209
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