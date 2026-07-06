Путін фатально прорахувався: про що домовлявся з Трампом

Сполучені Штати Америки відверто підтримали Україну, а Дональд Трамп похвалив президента Володимира Зеленського.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що важливим є те, що США змінили свою позицію стосовно України.

“Дуже важливі тенденції, які проявляються з боку Сполучених Штатів в переговорному процесі. Те, чого не було раніше. Якщо віцепрезидент США Джей Ді Венс, який ніколи не був нашим симпатиком, ніколи не підтримував Україну, він визнає воєнні успіхи України. І він визнає, що зараз саме воєнний паритет і на фронті, і в повітряній війні, може бути головною рушійною силою подальших мирних переговорів. Це важливо. Американці це розуміють і це зміна в підході”, — пояснив він.

За словами політолога, починаючи з минулого року, з Анкориджа, США для себе обрали наступний шлях переговорів — домовлятися про велику мирну угоду, де Україна має піти на певні поступки Росії.

“Спочатку йшлося там про різні варіанти наших поступок, як і з боку Росії, але з нашого боку більше. А от після Анкориджа, після зустрічі Путіна і Трампа, все це було узгоджено, скажемо так, попередньо, неофіційно і сформульовано в вигляді ідеї, що Україна має вивести війська з Донбасу. Це головна наша поступка для того, щоб Росія погодилась на припинення війни”, — зазначив Фесенко.

За його словами, насправді публічно Путін і Кремль ніколи не погоджувались на те, що вони обмежаться тільки Донбасом. Зазначив, що, в тому числі останнім часом, у Кремлі знов заявляють, що їм потрібен і Херсон, і Запоріжжя, і так далі.

“Тут ідея була хибною, вона не спрацювала. В США це почали визнавати. Плюс вони виходять з того, що Україна може ефективно протистояти Росії. І американці вирішили: "Зараз треба тиснути на Росію". У тому числі використовують зміну воєнної ситуації. Це важливо”, — підкреслив експерт.

За його словами, другий важливий момент, то ще Трамп продовжує розмови із Зеленським та Путіним. Це, підсумував політолог, свідчить про те, що США залишаються в переговорному процесі і можливе відновлення активних переговорів за участю американської сторони.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що змусить Путіна швидко завершити війну в Україні.



