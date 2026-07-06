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Путин фатально просчитался: о чем договаривался с Трампом

Политолог Фесенко об изменении взглядов США относительно войны в Украине

6 июля 2026, 23:29
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Кречмаровская Наталия

Соединенные Штаты Америки откровенно поддержали Украину, а Дональд Трамп похвалил президента Владимира Зеленского.

Путин фатально просчитался: о чем договаривался с Трампом

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко отметил, что важно то, что США изменили свою позицию в отношении Украины.

"Очень важны тенденции, которые проявляются со стороны Соединенных Штатов в переговорном процессе. То, чего не было раньше. Если вице-президент США Джей Ди Вэнс, никогда не являвшийся нашим симпатиком, никогда не поддерживал Украину, он признает военные успехи Украины. И он признает, что сейчас военный паритет и на фронте, и в воздушной войне, может быть главной движущей силой дальнейших мирных переговоров. Это важно. Американцы это понимают, и это изменение в подходе”, — пояснил он.

По словам политолога, начиная с прошлого года из Анкориджа, США для себя выбрали следующий путь переговоров – договариваться о большом мирном соглашении, где Украина должна пойти на определенные уступки России.

"Сначала речь шла о разных вариантах наших уступок, как и со стороны России, но с нашей стороны больше. А вот после Анкориджа, после встречи Путина и Трампа, все это было согласовано, скажем так, предварительно, неофициально и сформулировано в виде идеи, что Украина должна вывести войска из Донбасса. Это наша главная уступка для того, чтобы Россия согласилась на прекращение войны”, — отметил Фесенко.

По его словам, на самом деле публично Путин и Кремль никогда не соглашались с тем, что они ограничатся только Донбассом. Он отметил, что, в том числе в последнее время, в Кремле вновь заявляют, что им нужен и Херсон, и Запорожье, и так далее.

"Здесь идея была ошибочной, она не сработала. В США это начали признавать. Плюс они исходят из того, что Украина может эффективно противостоять России. И американцы решили: "Сейчас нужно давить на Россию". В том числе используются изменения военной ситуации. Это важно", — подчеркнул эксперт.

По его словам, второй важный момент, еще Трамп продолжает разговоры с Зеленским и Путиным. Это, подытожил политолог, свидетельствует о том, что США остаются в переговорном процессе и возможно возобновление активных переговоров с участием американской стороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заставит Путина быстро завершить войну в Украине.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=255Q98Gmq74
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