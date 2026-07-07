Россия готова быстро завершить войну против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"Зеленский должен вывести ВСУ из регионов РФ и юридически признать фактическую ситуацию на земле", – напомнил о требованиях Кремля Песков.

По его словам, война закончится на следующий день, если Зеленский примет ответственное решение. Он отметил, что так называемая "СВО" была вынужденной после того, как Европа и США не стали слушать об озабоченности РФ, пишет российское издание Тасс.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты Америки откровенно поддержали Украину, а Дональд Трамп похвалил президента Владимира Зеленского.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что важно то, что США изменили свою позицию в отношении Украины.

"Очень важны тенденции, которые проявляются со стороны Соединенных Штатов в переговорном процессе. То, чего не было раньше. Если вицепрезидент США Джей Ди Вэнс, никогда не являвшийся нашим симпатиком, никогда не поддерживал Украину, он признает военные успехи Украины. И он признает, что сейчас военный паритет и на фронте, и в воздушной войне, может быть главной движущей силой дальнейших мирных переговоров. Это важно. Американцы это понимают, и это изменение в подходе”, — пояснил он.

По словам политолога, начиная с прошлого года из Анкориджа, США для себя выбрали следующий путь переговоров – договариваться о большом мирном соглашении, где Украина должна пойти на определенные уступки России. Он отметил, что на самом деле публично Путин и Кремль никогда не соглашались с тем, что они ограничатся только Донбассом.