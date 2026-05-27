Звірячий удар по Херсону: ворожі снаряди розірвалися на дитячому майданчику, є жертви

Російські війська здійснили жорстокий обстріл Корабельного району Херсона, використавши реактивні системи залпового вогню. Як повідомили в міській військовій адміністрації, під ворожий вогонь потрапив дитячий майданчик, де в цей момент перебували батьки з малечею.

"Постраждали 36-річна мама з двома доньками шести та трьох років, — зазначили у відомстві, описуючи перші наслідки чергового воєнного злочину РФ. — Вони дістали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення".

Поки лікарі боролися за життя травмованих дівчаток та їхньої матері, на місці влучання виявили тіло чоловіка. Згодом у МВА підтвердили, що жертвою російського терору став батько цієї шпиталізованої родини, особа якого наразі з'ясовується.

"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, — офіційно заявили в адміністрації, висловлюючи співчуття родині, — дані якого на цей час встановлюються".

Крім того, стало відомо про ще одного пораненого місцевого жителя внаслідок цього ж обстрілу. До медичного закладу госпіталізували 50-річного херсонця, стан якого оцінюють як середньої тяжкості. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, контузію, вибухову травму, а також уламкове поранення правої ноги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація свідомо збільшує частку балістичного озброєння під час здійснення повітряних атак по українських містах. Військові аналітики пов'язують таку тактику окупантів із наявним у Сил оборони України обмеженим ресурсом спеціальних засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати подібні швидкісні цілі.



