Росія накопичує балістику: генерал Романенко попередив про загрозу нового масованого удару за тиждень



















Російська Федерація свідомо збільшує частку балістичного озброєння під час здійснення повітряних атак по українських містах. Військові аналітики пов'язують таку тактику окупантів із наявним у Сил оборони України обмеженим ресурсом спеціальних засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати подібні швидкісні цілі.

Запуск ракети "Орєшнік"

Про тенденцію до ускладнення ситуації в повітряному просторі повідомив генерал-лейтенант у відставці та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко під час виступу в ефірі Ранок.LIVE. За його експертною оцінкою, технічні можливості противника дозволяють йому оперативно підготувати черговий масштабний обстріл. Ворог спроможний організувати таку атаку у доволі стислі терміни — орієнтовно за сім днів.

Окрему увагу військовий експерт приділив новітнім ракетним розробкам, якими хизується кремлівське керівництво. Попри обмежені можливості російського військово-промислового комплексу щодо серійного виробництва складного озброєння, певна кількість одиниць цієї техніки вже перебуває на бойовому чергуванні.

"За різними оцінками розвідок — нашої і закордонних, наших союзників — у них є десь до десяти "Орєшніків"", — підкреслив Ігор Романенко.

Він додав, що саме через брак в України достатньої кількості антибалістичних ракет для протиповітряної оборони російські стратеги роблять ставку на посилення цього компонента, намагаючись пробити український щит ППО в умовах виснаження наших складських запасів.

