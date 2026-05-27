logo_ukra

BTC/USD

75793

ETH/USD

2080.71

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія накопичує балістику: генерал Романенко попередив про загрозу нового масованого удару за тиждень
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія накопичує балістику: генерал Романенко попередив про загрозу нового масованого удару за тиждень

Повторна атака можлива найближчим часом: засновник фонду «Закриємо небо України» оцінив запаси ракет РФ

27 травня 2026, 12:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения








Російська Федерація свідомо збільшує частку балістичного озброєння під час здійснення повітряних атак по українських містах. Військові аналітики пов'язують таку тактику окупантів із наявним у Сил оборони України обмеженим ресурсом спеціальних засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати подібні швидкісні цілі.

Росія накопичує балістику: генерал Романенко попередив про загрозу нового масованого удару за тиждень

Запуск ракети "Орєшнік"

Про тенденцію до ускладнення ситуації в повітряному просторі повідомив генерал-лейтенант у відставці та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко під час виступу в ефірі Ранок.LIVE. За його експертною оцінкою, технічні можливості противника дозволяють йому оперативно підготувати черговий масштабний обстріл. Ворог спроможний організувати таку атаку у доволі стислі терміни — орієнтовно за сім днів.

Окрему увагу військовий експерт приділив новітнім ракетним розробкам, якими хизується кремлівське керівництво. Попри обмежені можливості російського військово-промислового комплексу щодо серійного виробництва складного озброєння, певна кількість одиниць цієї техніки вже перебуває на бойовому чергуванні.

"За різними оцінками розвідок — нашої і закордонних, наших союзників — у них є десь до десяти "Орєшніків"", — підкреслив Ігор Романенко.

Він додав, що саме через брак в України достатньої кількості антибалістичних ракет для протиповітряної оборони російські стратеги роблять ставку на посилення цього компонента, намагаючись пробити український щит ППО в умовах виснаження наших складських запасів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українському інформаційному просторі дедалі частіше з'являються повідомлення про масштабне зведення оборонних споруд навколо ключових адміністративних центрів та прикордонних регіонів. Така активність викликає логічні запитання у представників законодавчої влади, які вказують на дивний запізнілий характер цих дій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини