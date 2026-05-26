Питання до фортифікацій: Бужанський здивований раптовою підготовкою великих міст до кругової оборони

Недилько Ксения
В українському інформаційному просторі дедалі частіше з'являються повідомлення про масштабне зведення оборонних споруд навколо ключових адміністративних центрів та прикордонних регіонів. Така активність викликає логічні запитання у представників законодавчої влади, які вказують на дивний запізнілий характер цих дій.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Парламентар звертає увагу на очевидне протиріччя між сьогоднішньою ситуацією на передовій та раптовою панікою щодо укріплення тилових міст. Адже фортифікаційні роботи активізувалися саме тоді, коли з фронту надходять звістки про суттєві територіальні здобутки ЗСУ та виснаження наступальних спроможностей ворога.
Народний обранець дивується, чому оборонні лінії не розбудовувалися у попередні, значно важчі та критичніші періоди повномасштабного вторгнення. Він натякає на неефективний розподіл ресурсів і часу з боку відповідальних осіб.
Наприкінці свого коментаря Бужанський вдався до гострої іронії. Він дорікнув владі за зміщення фокуса уваги з реальної безпеки на символічні історичні події, які, на його думку, зараз не є першочерговими.
