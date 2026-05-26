Питання до фортифікацій: Бужанський здивований раптовою підготовкою великих міст до кругової оборони

В українському інформаційному просторі дедалі частіше з'являються повідомлення про масштабне зведення оборонних споруд навколо ключових адміністративних центрів та прикордонних регіонів. Така активність викликає логічні запитання у представників законодавчої влади, які вказують на дивний запізнілий характер цих дій.

Максим Бужанський.

"Щодня з'являються новини про те, що низка міст, як-от Київ та Одеса, або цілі області, Волинь, готуються до кругової оборони", — констатує народний депутат Максим Бужанський.

Парламентар звертає увагу на очевидне протиріччя між сьогоднішньою ситуацією на передовій та раптовою панікою щодо укріплення тилових міст. Адже фортифікаційні роботи активізувалися саме тоді, коли з фронту надходять звістки про суттєві територіальні здобутки ЗСУ та виснаження наступальних спроможностей ворога.

"Усе це відбувається на тлі новин про звільнення нашими військами п'ятисот квадратних кілометрів", — підкреслює політик, додаючи, що паралельно надходять дані "і про зниження наступального темпу та потенціалу російських військ".

Народний обранець дивується, чому оборонні лінії не розбудовувалися у попередні, значно важчі та критичніші періоди повномасштабного вторгнення. Він натякає на неефективний розподіл ресурсів і часу з боку відповідальних осіб.

"Виникає питання, чому, в такому разі, ці міста та області не готували до кругової оборони всі ці роки, коли було гірше, — обурюється нардеп, — і почали готувати зараз?"

Наприкінці свого коментаря Бужанський вдався до гострої іронії. Він дорікнув владі за зміщення фокуса уваги з реальної безпеки на символічні історичні події, які, на його думку, зараз не є першочерговими.

"З іншого боку, та що ми про якусь дурницю, — резюмує у своєму дописі Максим Бужанський, — на носі перезахоронення Петлюри, всі екскаватори туди".

